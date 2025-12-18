Warum gibt es am ersten Weihnachtstag keine Ryanair-Flüge in Europa?

Antonio Távora Seville Donnerstag, 18. Dezember 2025 Teilen

Wenn Sie am 25. Dezember einen Flug buchen möchten, werden Sie vielleicht überrascht sein, dass es bei einer der billigsten Fluggesellschaften Europas keine Optionen gibt: Ryanair. Das ist weder ein Versehen, noch liegt es daran, dass die von Ihnen gewünschte Strecke ausgebucht ist. Die Erklärung ist viel einfacher und auch ziemlich ungewöhnlich. Ryanair fliegt am ersten Weihnachtsfeiertag auf keinem Flughafen ihres europäischen Streckennetzes.

Das ist nichts Neues. Jedes Jahr am 25. Dezember bleiben die Flugzeuge von Ryanair am Boden, denn die Fluggesellschaft mit Sitz in Irland hält an dieser Politik fest, den Betrieb am ersten Weihnachtsfeiertag komplett einzustellen. Auch wenn dies für die meisten überraschend sein mag, ist es doch eine tief verwurzelte Tradition innerhalb des Unternehmens.

Der Hauptgrund dafür ist, dass das Personal - Piloten, Kabinenpersonal, Bodenpersonal und Betriebsteams - den Feiertag mit ihren Familien genießen können. In der irischen Kultur hat die Weihnachtszeit eine besondere Bedeutung, und das Unternehmen hat beschlossen, diesen Brauch für seine Mitarbeiter zu ehren, auch wenn es dafür auf einen der arbeitsreichsten Tage der Ferienzeit verzichten muss.

In der Praxis bedeutet diese Politik, dass der Flughafen Sevilla, wie alle anderen Flughäfen in Spanien und darüber hinaus, am 25. Dezember keine Ryanair-Flüge haben wird. Die Fluggesellschaft ist eine derjenigen, diedie meisten Flüge und Strecken von Sevilla aus betreibt, mit direkten Verbindungen zu Dutzenden von nationalen und internationalen Zielen. Daher ist das Fehlen von Optionen am 25. Dezember eine erhebliche Unannehmlichkeit für diejenigen, die an diesem Tag mit dieser speziellen Fluggesellschaft nach oder von Sevilla reisen müssen.

Aus diesem Grund ist es weder auf den Reise-Websites noch auf der Ryanair-Website möglich, ein Ticket für den 25. Dezember zu kaufen, unabhängig vom gewählten Zielort. Bei der Suche nach Flügen ab Sevilla für diesen Tag wird auf der Website die Meldung angezeigt, dass keineZiele verfügbar sind .

Vergrößern

Welche Fluggesellschaften fliegen am 25. Dezember (und welche nicht)?

Obwohl Ryanair alle Flüge einstellt, fliegen andere Fluggesellschaften am ersten Weihnachtsfeiertag von Sevilla aus, wenn auch im Allgemeinen mit einem reduzierten Flugplan. Gesellschaften wie Iberia, Iberia Express und Air Nostrum halten ihre Inlands- und Auslandsflüge aufrecht, insbesondere auf wichtigen Strecken wie Sevilla-Madrid und Sevilla-Barcelona. Auch Vueling bietet mehrere Verbindungen an, hauptsächlich im Inland.

Weitere Optionen sind Transavia, EasyJet, Lufthansa, TAP Portugal, Turkish Airlines und Air France . Die Flugfrequenz ist jedoch nicht immer dieselbe wie an einem normalen Tag, da die Fluggesellschaften aufgrund der geringeren Nachfrage an den Weihnachtstagen ihre Flugpläne auf einigen Strecken reduzieren.

Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, von Sevilla aus zu einem der üblichen Ziele von Ryanair zu reisen oder umgekehrt, sollten Sie beachten, dass das Unternehmen am 25. Dezember keine Flüge durchführt. Es ist ratsam, nach Alternativen bei anderen Fluggesellschaften zu suchen, die an diesem Tag fliegen, und Ihre Reise so bald wie möglich zu buchen.