Zwei Menschen werden vor der baskischen Küste gerettet, nachdem eine Gruppe von Orcas ihr Segelboot angegriffen hat

Zwei Menschen mussten am Montag von Salvamento Marítimo in den Gewässern von Gipuzkoan gerettet werden, nachdem ihr Boot zwei Meilen vor Deba im Baskenland, 3,7 Kilometer von der Küste entfernt, von Killerwalen angegriffen worden war.

Wie diese Zeitung erfahren hat, erhielt die Rettungsleitstelle von Bilbao gegen 14 Uhr einen Funkspruch von einem französischen Schiff, in dem mitgeteilt wurde, dass der Angriff einer Gruppe von Walen auf den Rumpf ihres Schiffes zu einer Beschädigung des Ruders geführt habe, die es unmöglich mache, das Schiff zu bewegen.

Außerdem baten die beiden Besatzungsmitglieder in dem an den Hafen gesendeten Notsignal um Hilfe bei der Rückkehr an Land, woraufhin eine Rettungsaktion eingeleitet wurde, an der sich die «Salvamar Orion», ein Schiff von zwanzig Metern Länge und fünf Metern Breite, das im Hafen von Pasaia liegt, beteiligte.

Beim Zusammentreffen mit dem französischen Segelboot, das Opfer des Angriffs wurde, konnten die Mitarbeiter des Seenotrettungsdienstes feststellen, dass die beiden Personen an Bord keinerlei Verletzungen erlitten hatten und dass das Boot trotz des Angriffs nicht zu sinken drohte, obwohl Wasser in den Rumpf eingedrungen war, so dass es in einer Rettungsaktion in den Hafen von Getaria geschleppt wurde, die um 17.37 Uhr nach mehr als dreieinhalb Stunden Einsatz beendet wurde.

Angriffe von Orcas bisher nur in der Straße von Gibraltar

Obwohl immer wieder die Anwesenheit von Orcas an der baskischen Küste festgestellt wurde, wurden Angriffe dieser Tiere auf Boote bisher vor allem in der Straße von Gibraltar oder in Tarifa dokumentiert, wo sie vor allem zwischen April und August häufig anzutreffen sind, aber nie im Baskenland.

In den letzten Jahren haben sich die Angriffe von Orcas auf Segelschiffe jedoch auch auf andere Teile der Halbinselküste ausgeweitet, insbesondere in Galicien, wo im Jahr 2020 der Schiffsverkehr für Freizeitboote zwischen Ferrol und Estaca de Bares aufgrund dieser Vorfälle eingeschränkt werden musste.

Die ständige Zunahme der Angriffe von Orcas auf Boote veranlasste die spanische und die portugiesische Regierung sogar dazu, eine wissenschaftliche Studie zu diesem Thema in Auftrag zu geben, aus der hervorging, dass dieses Phänomen eine neue Form der Unterhaltung für die jüngsten Schwertwale darstellt.

«Von Mai 2020 bis zu denselben Daten im Jahr 2024 gibt es mindestens 637 dokumentierte Interaktionen von Orcas mit Booten. Dieses Verhalten hat jedoch mehr mit Spiel als mit Aggression zu tun», sagte die Meeresbiologin und Mitglied des Animal Welfare Institute Naomi Rose, die erklärte, dassOrcas sehr intelligente Tiere seien, «die, wenn sie Boote versenken wollten, dies auch schaffen würden».

«Wenn sie das Boot versenken wollten, würden sie es tun, aber ihr Ziel scheint es zu sein, das Ruder zu rammen, und in nur 20 Prozent der Fälle haben sie das Schiff beschädigt und es seeuntüchtig gemacht», fügte Rose über dieses Verhalten hinzu, das bei Angriffen von Orcas auf Boote keine menschlichen Opfer gefordert hat.

Was ist zu tun, wenn Orcas mit Ihrem Schiff interagieren?

Ein solcher Vorfall stellt jedoch ein ernstes Risiko sowohl für die beteiligten Segelboote als auch für die Besatzungsmitglieder an Bord dar. Daher verfügt das Ministerium für Verkehr und nachhaltige Mobilität seit einiger Zeit über einen Leitfaden mit Empfehlungen für das Verhalten im Falle von Begegnungen mit Orcas.

Zu den Ratschlägen gehört, dass man weder mit einem Motorboot noch mit einem Segelboot anhalten sollte und dass es am besten ist, in flacherem Wasser auf das Ufer zuzufahren.

Darüber hinaus weist der Leitfaden darauf hin, wie wichtig es ist, die Personen so zu platzieren, dass sie vor plötzlichen Bewegungen, die zu Verletzungen oder einem Sturz ins Meer führen könnten, sowie vor Erschütterungen durch das plötzliche Verschieben beweglicher Teile bestmöglich geschützt sind.