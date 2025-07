Titelform: Alcaraz locker ins Halbfinale von Wimbledon

DPA London Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat seine Pflichtaufgabe im Wimbledon-Viertelfinale im Eiltempo erledigt. Der 22 Jahre alte Spanier bezwang den Briten Cameron Norrie in nur 99 Minuten klar mit 6:2, 6:3, 6:3 und untermauerte mit seiner stärksten Leistung bei diesem Turnier die Stellung als Topfavorit. Der Titelgewinner von 2024 und 2023 baute seine Siegesserie beim Tennis-Klassiker auf Rasen auf 19 Spiele aus.

«Ein weiteres Halbfinale in Wimbledon zu spielen, ist ganz besonders», sagte Alcaraz. Er trifft nun auf Taylor Fritz, der sich mit 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) gegen Karen Chatschanow aus Russland durchsetzte. Der Amerikaner schaffte es erstmals ins Halbfinale beim Rasen-Klassiker. «Er spielt großartig, seine Rasensaison war sehr erfolgreich», sagte Alcaraz über den Turniersieger von Stuttgart und Eastbourne.

Alcaraz könnte mit 22 Jahren der drittjüngste männliche Tennis-Spieler der Profigeschichte werden, der drei Wimbledon-Titel gewinnt. Jünger waren nur Boris Becker (21) und der Schwede Björn Borg (22).

Das Halbfinale zwischen Alcaraz und Fritz ist für Freitag, den 11. Juli, angesetzt. Die genaue Uhrzeit wird am Vortag bekanntgegeben, in der Regel beginnen die Halbfinalspiele auf dem Centre Court gegen 14:30 Uhr (13:30 Uhr Ortszeit in London). In Deutschland wird das Spiel von Prime Video übertragen. In Spanien liegt die Ausstrahlung bei Movistar Plus+, der sämtliche Begegnungen sowohl im Fernsehen als auch per Stream bereitstellt.