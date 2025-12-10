Unicaja Málaga liefert gegen Oostende

Juan Calderón Málaga Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Unicaja sicherte sich den ersten Platz der Gruppe in der Basketball Champions League und den Einzug in die nächste Runde als Tabellenführer durch einen Sieg gegen Oostende (73:89) in einem Spiel mit wenig Geschichte, in dem sie in einigen Phasen unregelmäßig waren. In diesem Spiel gab Augustine Rubit sein Debüt und bestätigte die Erwartungen, dass er ein intelligenter Spieler ist, der der Mannschaft helfen wird, sobald er wieder fit ist. Die Mannschaft aus Málaga, die nach dem Sieg von Mersin gegen Karditsa nichts mehr zu verlieren hatte, kehrte ohne Verletzungen nach Málaga zurück, wobei Castañeda eine gute Leistung zeigte. Auffallend ist die Situation des Point Guards, der theoretisch nicht mehr im Team ist, in Belgien aber fast 23 Minuten spielte... Bester Spieler von Unicaja war Jonathan Barreiro (13 Punkte und sechs Rebounds), der im letzten Viertel hyperaktiv war, um die Reaktion der Heimmannschaft zu stoppen.

Nachdem er vor etwas mehr als einer Woche öffentlich geopfert worden war, war Castañedas Präsenz in der Startfünf das auffälligste Merkmal von Unicajas Leistung gegen Oostende. Der Amerikaner war aktiv, traf einen Dreier und fand Balcerowski unter dem Korb. Das Beharren auf dem Polen war ein konstantes Merkmal von Unicajas Spiel, nicht umsonst ist er ihr stärkster Spieler und sie mussten ihn gegen einen Gegner, der so schwach auf den Innenpositionen ist wie die belgische Mannschaft, ausnutzen. Unicaja war zwar deutlich überlegen, aber die fünf Turnover im ersten Viertel verhinderten, dass sie sich im Ergebnis niederschlugen. Diese Geschenke nährten die Illusionen einer Mannschaft aus Oostende, die nach den ersten zehn Minuten noch gut mithalten konnte (14:19).

Im zweiten Akt gab Augustine Rubit sein Debüt im grün-violetten Trikot. Der Center, der Kravishs Platz einnimmt, war sehr aktiv. Er erzielte vier Punkte in Folge und berührte jeden Ball, der aus dem gegnerischen Korb kam. Allerdings hatte er gerade eine Bronchitis hinter sich, und seine Kondition reichte für vier Minuten, bis er um seine Auswechslung bitten musste. Die bessere Rotation von Unicaja setzte sich allmählich durch. Zu Rubits guten Aktionen gesellte sich Djedovics Opportunismus, während Balcerowskis Rückkehr und Audiges erster Korb, ein Dreier, den Vorsprung auf zehn Punkte anwachsen ließen (21:31). Oostende, eines der schlechtesten Teams in der Champions League, was schon etwas heißen will, hatte mit seinen Aktionen, denen es an Qualität fehlte, seine Schwachstellen und wurde von der Solidität Málagas völlig überwältigt. Beim Stand von 28:40 kurz vor der Halbzeit schien das Spiel schon entschieden zu sein. Doch zwei Unachtsamkeiten in der Verteidigung ermöglichten es Unicaja, einige Dreipunktewürfe zu treffen und sich so vor der zweiten Halbzeit etwas Luft zu verschaffen.

Doch dazu blieb ihm nicht viel Zeit. Unicaja kam mit viel Elan aus der Umkleidekabine, um zu versuchen, ein Spiel zu gewinnen, das sie im Visier hatten. Die körperliche Aktivität der Unicaja-Mannschaft, mit Webb als Stilett im Angriff, ermöglichte es ihnen, eine Lücke zu öffnen, die definitiv zu sein schien (39:53), auch aufgrund der ständigen Turnover von Oostende. Mit Duarte und Castañeda auf dem Feld verlor das Team von Ibon Navarro jedoch an Tempo und offensiver Klarheit. Zu viele Ballverluste, zu langsames Spiel und damit zu viele Möglichkeiten für den Gegner, der dies ausnutzte, um ins Spiel zu kommen (46:55). Der Trainer blieb mit fast dem gleichen Quintett, das mit der Intelligenz von Djedovic und, nun ja, guten Aktionen von Duarte die lokale Reaktion stoppte (56:65, Min. 30).

Die Unregelmäßigkeit von Unicaja wurde zu Beginn des letzten Viertels deutlich. Yaacov dominierte das Tempo des Spiels, indem er Castañeda überspielte. Der Point Guard von Oostende setzte sich gegen den Point Guard von Unicaja durch, und wenn er nicht traf, fand er Gillet, eine Schießmaschine, frei an der 6,75-Linie. Mit einem 11:5-Lauf war das belgische Team fünf Minuten vor Schluss wieder im Spiel (65:69). Die Alarmanlage der Mannschaft aus Málaga ging an, aber Alberto Díaz kam und schaltete sie aus. Der Spieler aus Málaga beendete die Gefahr, die von Yaacov ausging, aber der Protagonist am Ende des Spiels war ein allgegenwärtiger Barreiro. Der Galicier hatte das Duell mit Gillet verloren (22 Punkte und sechs Dreier), aber seine Beharrlichkeit führte dazu, dass er die Situation umdrehte und am Ende der Schlüsselspieler des Spiels war, da er fast jeden Ball, der seinen Weg fand, in einen Korb verwandelte.

