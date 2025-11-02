Unicaja Málaga überwältigt Girona mit einer großartigen kollektiven Leistung (95:71)

Juan Calderón Málaga Sonntag, 2. November 2025 Teilen

Unicaja hat sein bestes Spiel in dieser Saison gemacht. Trotz der Abwesenheit wichtiger Spieler, der körperlichen Probleme anderer und der zwei Niederlagen, mit denen sie in das Spiel gegen Girona gegangen waren, fand das Team aus Málaga zu seiner Solidität zurück und überwältigte am Ende einen Gegner, der sich der defensiven Intensität und dem guten Basketball des Teams von Ibon Navarro geschlagen geben musste (95:71). Das Spiel war ausgeglichener, als es das Endergebnis widerspiegelt, denn die Katalanen waren von der Dreipunktelinie sehr treffsicher und konnten so das letzte Viertel lebendig erreichen. In den entscheidenden Momenten war die größere Qualität der Mannschaft von Málaga mit Duarte und Spielern wie Kalinoski, Sulejmanovic und Barreiro ausschlaggebend.

Das Champions-League-Spiel am Mittwoch war für Unicaja fantastisch, denn gegen Oostende fanden sie zu ihrem gewohnten defensiven Niveau zurück. Das Team aus Málaga legte die Messlatte sehr hoch und machte es Girona sehr schwer, mit dem Tempo der Mannschaft von Ibon Navarro mitzuhalten, die sich aber mit Dreipunktwürfen im Spiel hielt. Das Spiel verlief ausgeglichen, bis Díaz und Kalinoski auf den Plan traten. Der Amerikaner ist ein Spieler der Extraklasse und war es, der mit seiner Intensität den Trend des Duells veränderte. Beide kamen für Perry und Duarte ins Spiel und verliehen dem Spiel mehr Dynamik. Ein 7:0-Lauf eröffnete den ersten klaren Vorsprung für Unicaja (16:10), das wunderbar verteidigte und das Rebounding mit Barreiro, Tyson Pérez und einem Sulejmanovic kontrollierte, der die Schmerzen in seinem verletzten Knöchel aushielt und hervorragende Leistungen bot. Die 23:18-Führung am Ende des ersten Viertels schien knapp zu sein, aber Girona hielt mit Dreipunktwürfen dagegen. In den ersten zehn Minuten gelang ihnen nur ein Korb von zwei, vier von drei und vier Freiwürfe. Castañeda hatte übrigens einen flüchtigen und unglücklichen Durchgang mit nur drei Minuten Spielzeit und kehrte erst in der zweiten Halbzeit zurück ...

Das Spiel von Unicaja war phasenweise brillant. Webb, der seine körperliche Überlegenheit ausnutzte und von der Small Forward-Position aus Schaden anrichtete, und Balcerowski, der für seine Mitspieler sichtbar wurde und sehr gut abschloss. Málagas Angriff funktionierte, aber die Verteidigung war viel besser, und nur Hughes war in der Lage, sie mit seinen Drei-Punkte-Würfen zu durchbrechen. Der Amerikaner war in der letzten Saison das Bollwerk des Aufsteigers Betis und zeigt nun seine Qualität in der ACB. Seine Punkte brachten Girona näher heran (37:31), doch anstatt das Spiel zu beenden, brachte Ibon Navarro seine beiden 'Raubtiere' Barreiro und Kalinoski, die mit ihrer Intensität den Vorsprung auf dreizehn Punkte ausbauten (44:31). Unicaja drohte das Spiel zu kippen, aber wieder einmal hielten Dreipunktewürfe den Gegner am Leben. Auffallend war, dass die Katalanen in der gesamten ersten Halbzeit nur zwei Körbe aus der zweiten Reihe erzielten, aber mit 9/21 von 6,75 reichte es, um zur Pause nur 46-39 zu verlieren.

Das Spiel verlor zu Beginn der zweiten Halbzeit an Qualität, gewann aber an Spannung und Härte. Girona musste seine Körperlichkeit erhöhen, um mithalten zu können, und Unicaja tat sich schwer, diesen Versuch einer Reaktion des Gegners zu überwinden. Sie hatten einen Moment der Krise, als der Argentinier Juan Fernández seine Qualität zeigte. Die Katalanen kamen auf der Anzeigetafel immer näher heran (53-49, Min.26), aber in diesem Moment entschied die Qualität von Unicaja. Erst ein Dreier von Tillie und dann eine tolle Penetration von Duarte. Die Mannschaft von Ibon Navarro hatte das Spiel wieder unter Kontrolle, dank ihrer guten Verteidigung und ihres starken Angriffs, und beendete das dritte Viertel mit dreizehn Punkten Vorsprung (70-57).

Der Sieg war nahe, aber die Mannschaft aus Málaga schaffte es nicht, das Spiel zu beenden, und Girona nutzte ihre Fehler zu Beginn des letzten Viertels, um sich mit einem 0:7-Lauf zu erholen (70:64). Es war ein spannender Moment, der einmal mehr durch die individuelle Qualität von Duarte und dann von Perry entschieden wurde. Fünf Minuten vor Schluss führte Unicaja nach zwei großartigen Defensivaktionen, an deren Ende der amerikanische Point Guard stand, mit 79:68. Als es am nächsten war, musste Girona einen schweren Schlag einstecken, denn sie fanden keinen Weg mehr, um auf die großartigen Verteidigungsbemühungen der Mannschaft aus Málaga zu reagieren, die schließlich mit einem immer stärker werdenden Tyson Pérez loslegte und davonzog.