400.000 Packungen gefälschter Zigaretten beschlagnahmt - Sieben Festnahmen in den Provinzen Málaga, Sevilla und Córdoba

Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit dem spanischen Zoll eine kriminelle Vereinigung zerschlagen und sieben Personen wegen Schmuggels gefälschter Zigaretten in den Provinzen Sevilla, Málaga und Córdoba festgenommen.

Die Festgenommenen wurden schon eine geraume Zeit überwacht, nachdem die Guardia Civil festgestellt hatte, dass in ganz Andalusien große Mengen an gefälschtem Tabak transportiert wurden. Daraufhin führten die Guardia Civil von Málaga und Sevilla und der spanische Zoll die Aktion gemeinsam durch.

Die Festgenommenen wurden wegen Tabakschmuggels, Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung und Straftaten gegen das geistige Eigentum angeklagt. Bei den verschiedenen Durchsuchungen wurde in einem Industriegebiet in der Provinz Sevilla ein von der Organisation genutztes Lager ausfindig gemacht, in der 405.500 Packungen gefälschter Zigaretten verschiedener Handelsmarken ohne die obligatorischen Steuersiegel mit einem Marktwert von mehr als 2.380.000 Euro sichergestellt wurden.