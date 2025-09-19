Andalusien erhält eine auf die Aufdeckung illegaler Touristenunterkünfte spezialisierte Polizeieinheit

Europa Press Sevilla Freitag, 19. September 2025 | Actualizado 12:21h. Teilen

Der andalusische Minister für Tourismus, Arturo Bernal, hat am Donnerstag die Daten der von der Junta in Andalusien annullierten Wohnungen zur touristischen Nutzung (VUT) aktualisiert, die sich auf 10.586 belaufen und die wegen Nichteinhaltung der regionalen und lokalen Vorschriften annulliert wurden. Die Daten umfassen die Zeit bis September und ab 2024, dem Jahr des Inkrafttretens des Dekrets 31/2024, das zur Änderung der bis dahin geltenden Vorschriften, des Gesetzes 13/2011 und des Dekrets 28/2016, verabschiedet wurde.

Diese Maßnahme ist Teil einer «Kontroll- und Regulierungsstrategie, die darauf abzielt, die Legalität und Qualität der touristischen Unterkünfte in der Gemeinschaft zu gewährleisten». Nach Angaben der Junta de Andalucía hat sie ihre Kontrollpolitik mit konkreten Maßnahmen verstärkt, die «mehr Stornierungen, mehr Kontrollen und mehr institutionelle Zusammenarbeit» beinhalten.

Zu den hervorgehobenen Maßnahmen gehört die bevorstehende Unterstützung einer Spezialgruppe der Nationalpolizei, die der Autonomen Gemeinschaft angegliedert ist und vor Ort an der Seite von Inspektoren des andalusischen Fremdenverkehrsregisters arbeitet, um illegale Aktivitäten aufzudecken.

Darüber hinaus wurden mit acht Gemeinden - Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almeria, Alhaurin el Grande und El Puerto de Santa Maria - Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, und 23 weitere sind in Vorbereitung, die den Austausch von Daten, die Koordinierung von Maßnahmen und die Stärkung der Wirksamkeit von Maßnahmen auf kommunaler und regionaler Ebene ermöglichen.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Verbesserung des Computersystems des andalusischen Fremdenverkehrsregisters, das nun präventive Warnungen verschickt, um die Bürger zu informieren, wenn sie versuchen, ein VUT in Gebieten mit städtebaulichen Einschränkungen zu registrieren.