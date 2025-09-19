Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Tourismus

Andalusien erhält eine auf die Aufdeckung illegaler Touristenunterkünfte spezialisierte Polizeieinheit

Neue Polizeieinheit sollen Inspektoren des andalusischen Fremdenverkehrsregisters unterstützen

Europa Press

Sevilla

Freitag, 19. September 2025

Der andalusische Minister für Tourismus, Arturo Bernal, hat am Donnerstag die Daten der von der Junta in Andalusien annullierten Wohnungen zur touristischen Nutzung (VUT) aktualisiert, die sich auf 10.586 belaufen und die wegen Nichteinhaltung der regionalen und lokalen Vorschriften annulliert wurden. Die Daten umfassen die Zeit bis September und ab 2024, dem Jahr des Inkrafttretens des Dekrets 31/2024, das zur Änderung der bis dahin geltenden Vorschriften, des Gesetzes 13/2011 und des Dekrets 28/2016, verabschiedet wurde.

Diese Maßnahme ist Teil einer «Kontroll- und Regulierungsstrategie, die darauf abzielt, die Legalität und Qualität der touristischen Unterkünfte in der Gemeinschaft zu gewährleisten». Nach Angaben der Junta de Andalucía hat sie ihre Kontrollpolitik mit konkreten Maßnahmen verstärkt, die «mehr Stornierungen, mehr Kontrollen und mehr institutionelle Zusammenarbeit» beinhalten.

Zu den hervorgehobenen Maßnahmen gehört die bevorstehende Unterstützung einer Spezialgruppe der Nationalpolizei, die der Autonomen Gemeinschaft angegliedert ist und vor Ort an der Seite von Inspektoren des andalusischen Fremdenverkehrsregisters arbeitet, um illegale Aktivitäten aufzudecken.

Darüber hinaus wurden mit acht Gemeinden - Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almeria, Alhaurin el Grande und El Puerto de Santa Maria - Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, und 23 weitere sind in Vorbereitung, die den Austausch von Daten, die Koordinierung von Maßnahmen und die Stärkung der Wirksamkeit von Maßnahmen auf kommunaler und regionaler Ebene ermöglichen.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Verbesserung des Computersystems des andalusischen Fremdenverkehrsregisters, das nun präventive Warnungen verschickt, um die Bürger zu informieren, wenn sie versuchen, ein VUT in Gebieten mit städtebaulichen Einschränkungen zu registrieren.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Torrox feiert vom 18. bis 21. September sein Oktoberfest mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm
  2. 2 Zögern bei Embargo gegen Israel weckt Misstrauen bei spanischen Regierungspartnern
  3. 3 Spanien streicht mehr als 50.000 illegale Ferienwohnungen, darunter auch 8.000 in Málaga
  4. 4 Schock in der letzten Minute für den FC Málaga beim Auswärtsspiel in Huesca
  5. 5 Stilvolle Party im Zeichen der Solidarität beim deutschsprachigen Lions Club Marbella
  6. 6 Darf Sport politisch sein?
  7. 7 Spanisch-französische Fusion soll Biohandel stärken
  8. 8 Schweigen?
  9. 9 Es ist offiziell: An diesem Tag wird Arnold Schwarzenegger auf der San Diego Comic-Con Málaga sein
  10. 10 Wieder Gratis-Konzerte auf der Feria von Torrox

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Andalusien erhält eine auf die Aufdeckung illegaler Touristenunterkünfte spezialisierte Polizeieinheit

Andalusien erhält eine auf die Aufdeckung illegaler Touristenunterkünfte spezialisierte Polizeieinheit