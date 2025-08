Andalusien verzeichnet seit dem 1. Juni 134 hitzebedingte Todesfälle

In einigen andalusischen Provinzen sind die Temperaturen in diesen Tagen auf über 40 Grad gestiegen.

Während ganz Spanien unter der Hitze leidet und die Staatliche Meteorologische Agentur Aemet am vergangenen Sonntag für die Provinz Málaga eine gelbe Warnung herausgegeben hat, die noch bis kommenden Sonntag aufrecht erhalten soll, sind neue Zahlen bekannt gegeben worden. Insgesamt sind in Andalusien seit Anfang Juni 134 Menschen an Ursachen gestorben, die mit den hohen Temperaturen zusammenhängen, was einer Verdopplung der Zahlen für 2024 entspricht. Dies geht aus Schätzungen des Systems zur Überwachung der täglichen Sterblichkeit (MoMo) hervor, das vom öffentlichen Forschungsinstitut Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) entwickelt und von Europa Press konsultiert wurde.

Vom 1. Juni bis zum 31. Juli wurden in der Region Andalusien insgesamt 12.154 Todesfälle registriert. Die 134 Todesfälle aufgrund der hohen Temperaturen sind praktisch doppelt so hoch wie die 68 Todesfälle im Jahr 2024. Damals lag die Gesamtzahl der Todesfälle bei 11.562.

Der Anteil Andalusiens an der nationalen Sterblichkeitsrate im Zusammenhang mit hohen Temperaturen beträgt 9,1 Prozent, wenn man die 134 Todesfälle in Andalusien mit den 1.467 im ganzen Land vergleicht. Von den 1 467 Todesfällen in Spanien waren 866 Frauen, von denen 857 über 65 Jahre alt waren.

Nach Geschlecht schlüsselt das Institut für Gesundheit die durch hohe Temperaturen verursachten Todesfälle im Jahr 2025 in 49 Todesfälle bei Männern und 84 Todesfälle bei Frauen auf. Nach Alter aufgeschlüsselt, waren insgesamt 129 Andalusier über 65 Jahre alt und 79 Personen waren über 85 Jahre alt. Es gab jedoch auch acht Todesfälle in der Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen, zwei in der Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen und einen im Alter von unter 16 Jahren.

Von den 68 Todesfällen in Andalusien im Jahr 2024 waren 66 Personen über 65 Jahre alt und nur zwei Opfer waren Frauen im Alter zwischen 45 und 65 Jahren.

Das 2004 entwickelte System MoMo ermöglicht einen jährlichen Vergleich der Zunahme bzw. Abnahme der Todesfälle im Rahmen des vom Gesundheitsministerium koordinierten Plans für vorbeugende Maßnahmen gegen die Auswirkungen übermäßiger Temperaturen, um die Auswirkungen übermäßiger Temperaturen auf die Gesundheit der Bevölkerung zu verringern.

Andalusien hat den Monat August mit einer Hitzewelle begrüßt, die über die Region hinwegfegt und in verschiedenen Teilen der Provinzen Sevilla, Córdoba, Jaen und Granada Temperaturen von 42 Grad Celsius erreicht.