Geiselnahme in der Provinz Granada: Mann erschossen und dessen Ehefrau zwölf Stunden lang festgehalten

L. VELASCO Y S. MARTÍNEZ Huétor Santillán Freitag, 12. September 2025

Der Guardia Civil ist es gelungen, in den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstags den Mann festzunehmen, der am Mittwoch in Prado Negro, einem Weiler von Huétor Santillán, in der Provinz Granada seinen Nachbarn mit einem Schuss getötet und sich anschließend mit der Frau des Opfers in einem Haus verbarrikadiert hatte, die von den Beamten nach zwölfstündigen Verhandlungen freigelassen wurde. Die Haupthypothese in diesem Fall sind nachbarschaftliche Unstimmigkeiten. Prado Negro erlebte seinen dramatischsten Tag, als Juan ermordet und seine Frau Lourdes zwölf Stunden lang als Geisel festgehalten wurde, bis sie lebend freigelassen wurde. Der Täter, Pedro, ein Nachbar von beiden, wurde von der Guardia Civil verhaftet, die 250 Beamte aus verschiedenen Einheiten einsetzte.

Nachdem die Frau freigelassen wurde, war es an der Zeit, mehr über den Vorfall herauszufinden. Opfer und Täter wohnten nebeneinander in großen Häusern mit Swimmingpools mitten auf dem Lande. Das Haus des getöteten Juan liegt etwas weiter oben. Beide Häuser befinden sich etwa einen Kilometer vom Zentrum des Dorfes entfernt. Der festgenommene 61-jährige Pedro wartete, bis das Paar mit ihrem Auto zu ihrem Haus kam, und rammt dann mit seinem Auto das Fahrzeug der beiden vor dem Eingang ihres Hauses .

Dann feuerte er, wie die Guardia Civil bestätigte, mit einer Pistole auf den 67-jährigen Juan, der am Steuer seines Autos saß und tötete ihn. Nachbarn fanden die Leiche. Sie versuchten ihn mehrmals anzusprechen, aber Juan reagierte nicht. Irgendwann näherte sich der Sohn des Opfers dem Tatort.

Nach dem Mord zwang der Pedro, der einen Waffenschein besitzt, die Frau aus dem Auto auzusteigen und brachte sie in sein Haus, wo er sie 12 Stunden lang festhielt. Er drohte, sie und sich selbst bei der geringsten Bewegung zu erschießen. Die erste Meldung über diesen Vorfall ging um 15 Uhr ein. Die Guardia Civil leitete daraufhin eine Operation ein, um das Gebiet zu sichern, die Frau zu befreien und den Mann zu verhaften.

Eine halbe Stunde später überflog bereits ein Hubschrauber der Guardia Civil das Gebiet und landete auf einem nahe gelegenen Feld. Die Nachbarn wurden alarmiert; einige glaubten, es habe gebrannt. Als sie sich dem Polizeirevier näherten, stellten sie fest, dass es sich um etwas anderes handelte. Als sie von dem tödlichen Schicksal ihres Nachbarn erfuhren, begannen sie zu weinen und zu beten, dass die Frau es lebendig überstehen würde.

250 Beamte von Polizei und Guardia Civil rückten im Laufe des Tages in das Gebiet ein, unterstützt von einem Team der Spezialeinheit SIU, einer Elitegruppe, die für Entführungen, Geiselnahmen und Antiterroroperationen ausgebildet ist. In Prado Negro hielten sie den Atem an. Die Dunkelheit brach herein. Die Müdigkeit forderte ihren Tribut. Das Verhandlungsteam setzte seine Arbeit fort, isoliert, um nicht durch Informationen kontaminiert zu werden. Es war 3.45 Uhr, als es ihnen gelang, den Mann dazu zu bringen, die Frau herauszulassen, die sich allgemein guter Gesundheit erfreute. 45 Minuten später verschaffte sich die Guardia Civil Zugang zum Haus und verhaftete ihn.