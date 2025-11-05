Juanma Moreno lobt Effizienz von Infoca bei der Waldbrandbekämpfung in diesem Sommer in Andalusien

José Luis Piedra Sevilla Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Die andalusische Minsterpräsident Juanma Moreno hat heute die hohe Effizienz der Infoca, der Waldbrandbekämpfungseinheit der autonomen Region, hervorgehoben, die 80 % der in diesem Jahr aufgetretenen Brände soweit kontrollieren konnte, so dass die von den Flammen betroffene Fläche bei diesen Vorfällen auf weniger als einen Hektar reduziert werden konnte.

Moreno zog nach dem Ende der Hochrisikosaison Bilanz über die Brände in der Region in diesem Jahr und hob die «schnelle und wirksame Reaktion» des Systems hervor, trotz widriger Faktoren wie der sehr hohen Temperaturen in diesem Sommer mit zwei sehr langen Hitzewellen.

Moreno bezifferte die von den Flammen betroffene Gesamtfläche auf 6.327 Hektar, was nur 1 % der landesweit verbrannten Fläche entspricht, wo ein tragischer Sommer mit verheerenden Bränden, vor allem in Kastilien und León und Galicien, zu verzeichnen war.

Von der in Andalusien verbrannten Fläche entfiel mit 4.669 Hektar der größte Teil auf Weideland und Buschland, die restlichen 1.658 Hektar waren Waldflächen. Damit liegt die diesjährige Zahl um 2.618 Hektar unter dem Durchschnitt des Jahrzehnts in der Region, der bei 8.945 Hektar liegt, was die geringeren Auswirkungen der Brände und die Effizienz des Brandbekämpfungssystems verdeutlicht.

Insgesamt wurden im Rahmen der Infoca-Operation 876 Einsätze in Waldgebieten durchgeführt, von denen 182 Brände und 694 Kleinbrände mit einer Fläche von weniger als einem Hektar waren.

Moreno gab diese Einschätzung ab, nachdem er die Sitzung des regionalen Beratungsausschusses des Infoca-Plans geleitet hatte, die im Waldschutz-Zentrum Madroñalejo in Aznalcóllar (Sevilla) stattfand, einer der 23 operativen Einrichtungen, die Andalusien hat, um die Mittel, Truppen und Ressourcen dieses Plans gegen Waldbrände unterzubringen.

Moreno kündigte an, dass der Plan, die Verträge für alle befristeten Arbeitsverträge auf zwölf Monate zu verlängern, in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, «eine historische Forderung unserer Waldbrandbekämpfer, die mit den Gewerkschaften für die Umsetzung in drei Jahren vereinbart wurde, die wir aber nur in zwei Jahren mit einer sehr wichtigen wirtschaftlichen Anstrengung, die unsere Fachleute verdienen, erfüllen werden», betonte er. Er kündigte auch an, dass in der Infoca zwei neue operative Einheiten geschaffen werden, eine für schwere Maschinen und die andere für die technische Brandbekämpfung.

Schließlich erinnerte er daran, dass die Kampagne in diesem Jahr wegen der verspäteten Herbstregen und der hohen Temperaturen im Oktober um 16 Tage verlängert und bis zum 31. Oktober ausgedehnt werden musste. Er betonte jedoch, dass die Infoca-Aktion das ganze Jahr über aktiv ist und auch Präventions- und Schutzmaßnahmen in Waldgebieten durchführt.