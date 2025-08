Mehr als 100 Einsatzkräfte bei Brandbekämpfung in Tarifa

I. M. | E. P. Tarifa Mittwoch, 6. August 2025 | Actualizado 09:58h. Teilen

Mehr als 100 Einsatzkräfte des Infoca-Plans arbeiteten in den frühen Morgenstunden des Mittwochs weiter an der Bekämpfung des Brandes, der am Dienstagnachmittag im Gebiet von La Peña, Tarifa (Cádiz), ausgebrochen war. Die Waldbrandbekämpfer werden unterstützt von lokaler Feuerwehr und Spezialkräften.

Außerdem sind 17 Flugzeuge und Hubschrauber, fünf Löschfahrzeuge, eine Einheit zur Analyse und Überwachung von Waldbränden (UNASIF), eine mobile Einheit für Meteorologie und Übertragung (UMMT) und eine medizinische Einheit für Waldbrände (UMIF) im Einsatz, um die Flammen zu löschen, die am Dienstagnachmittag «eine große Anzahl von Menschen» und «mehr als 5.000 Fahrzeuge» zum Verlassen des betroffenen Gebiets zwangen, wie der andalusische Innenminister, Antonio Sanz, gegenüber den Medien erklärte.

Die Nutzer des Campingplatzes Torre de la Peña in Tarifa wurden am Dienstag vorsorglich in Sicherheit gebracht. Andererseits wurde die N-340 wieder geöffnet, nachdem sie stundenlang teilweise gesperrt war. Die Guardia Civil meldete auch die vorsorgliche Evakuierung der Bewohner der Wohnsiedlungen Valdevaqueros, Casas de Porro und Casas de San Mateo. Der Innenminisster gab außerdem die Evakuierung von Hotels wie Punta Sur, La Torre, Hotel Tres Mares, Copacabana oder Dulce Nombre, der Chiriguitos von El Tumbao und Tangana sowie von mehr als 5.000 Fahrzeugen bekannt.

Der Minister hob auch die «umfangreichen Ressourcen hervor, die in Rekordzeit eingesetzt wurden», Ressourcen, die die ganze Nacht hindurch gearbeitet haben. Wie Sanz am erweiterten Gefechtsstand (PMA) erklärte, wird bei den Löscharbeiten dem südlichen Teil des Feuers, der dem Straßenbereich am nächsten liegt, Priorität eingeräumt, da sich dort eine größere Anzahl von Hotels und Wohnungen befindet. «Wir mussten in kurzer Zeit eine große Anzahl von Menschen und Fahrzeugen evakuieren», so der Minister.

Sanz kündigte am Dienstag um 16.58 Uhr die Aktivierung der Notstandsphase in dem Gebiet an. Die N-340 blieb stundenlang zwischen Kilometer 71 und 80️ in beiden Richtungen gesperrt, doch um 23.30 Uhr meldete die Einsatzzentrale, dass sie wieder geöffnet sei und die Ausweichstrecken für den Verkehr gesperrt seien, da der Zugang zu den evakuierten Gebieten nicht erlaubt sei.

Nachdem die ersten Meldungen über die Notrufnummer 112 eingingen, in denen von einem Feuer in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz an der N-340 bei Kilometer 78 die Rede war, aktivierte die Notrufzentrale sofort den Plan Infoca, die Guardia Civil, die Feuerwehr der Provinz Cádiz, die nationale Polizeieinheit der Autonomen Gemeinschaft, die andalusische Notstandsgruppe (GREA), die örtliche Polizei und den Zivilschutz von Tarifa sowie die Notrufzentrale 061, die einen medizinischen Posten einrichtete.

Nach Angaben des Rathauses von Tarifa hat sich das Feuer aufgrund des starken Ostwindes (Levante), der in dem betroffenen Gebiet weht, ausgebreitet. Außerdem wird die Evakuierung der Einrichtungen in der Nähe des Campingplatzes Torre de La Peña II, wo das Feuer entstanden ist, veranlasst.

Notunterkünfte wurden im Sportpavillon La Marina sowie in den Einrichtungen der Infoca in Ort Fascinas (bei Ventorrillo El Nene) eingerichtet. Der Kommandoposten der Brandbekämpfer wurde im Restaurant El Olivo bei Kilometer 74 der N-340 eingerichtet. Außerdem wurde eine Informations-Telefonnummer für die vom Feuer Betroffenen eingerichtet, die vom Zivilschutz von Tarifa betrieben wird: 647 731 588.