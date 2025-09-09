Neues andalusisches Wohnungsbaugesetzes kurz vor der Veranschiedung

Héctor Barbotta Sevilla Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Der Regierungsrat der Junta de Andalucía wird an diesem Mittwoch einen der wichtigsten Texte der laufenden Legislaturperiode verabschieden: den Entwurf des neuen andalusischen Wohnungsbaugesetzes. Das Ziel ist es, dass der Entwurf unverzüglich dem Parlament vorgelegt wird, damit er noch vor den Wahlen verabschiedet werden kann. «Wir stehen vor einer Herausforderung und sind spät dran, weil in den letzten anderthalb Jahrzehnten keine Reformen durchgeführt wurden», räumte der Präsident der Junta, Juanma Moreno, ein, der jedoch die Verabschiedung des Landgesetzes (LISTA) während seiner ersten Amtszeit hervorhob.

Um die Bedeutung der Verabschiedung des neuen Gesetzes hervorzuheben, entschied sich Moreno für eine ungewöhnliche Form der Präsentation einer Initiative dieser Art: eine Veranstaltung im Palacio de San Telmo, an der Bürgermeister, die Präsidentin des Spanischen Gemeinde- und Provinzialverbandes (FEMP) und Bürgermeisterin von Jerez, María José García-Pelayo, sowie mit dem Wohnungswesen verbundene soziale Akteure teilnahmen. Ziel war es zu zeigen, dass die schwere Wohnungskrise, die das ganze Land durchmacht, in dieser autonomen Gemeinschaft auf die von Moreno und seinem Team so genannte «andalusische Art» angegangen wird, d. h. im Dialog mit Verbänden, Berufsgruppen und in diesem Fall auch mit den Stadtverwaltungen. Bei der Ausarbeitung des Projekts, so Moreno, erhielt das Team unter der Leitung der andalusischen Bauministerin Rocío Díaz Beiträge von etwa fünfzig Organisationen und auch von einzelnen Bürgern.

Die Formel, mit der die Junta auf die Wohnungskrise reagieren will und auf die das Gesetz abzielt, besteht darin, das Angebot zu erhöhen, indem so viele Grundstücke wie möglich zur Verfügung gestellt werden, um so eine Senkung der Preise zu erreichen. «Seit vielen Jahren wird nicht genug gebaut», sagte Moreno, der darauf hinwies, dass die Situation aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht unhaltbar ist. Laut der Bauunternehmer-Vereinigung FADECO beträgt das Defizit in Andalusien 200.000 Wohnungen.

Mehr Wohnungen

Aus diesem Grund betonte Moreno, dass das erste Ziel darin bestehe, mehr Wohnungen auf den Markt zu bringen, um einen weiteren Anstieg der Preise zu verhindern. Dies sei «eine verantwortungsvolle Aufgabe, die die Bürger fordern müssen und die die andalusische Regierung übernimmt».

Juanma Moreno betont, dass das Problem auf «andalusische Art» angegangen wird, im Dialog mit den betroffenen sozialen Akteuren und Sektoren.

Nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass der Interventionismus nicht funktioniert hat, wies er darauf hin, dass Andalusien sein eigenes Modell in der öffentlichen Wohnungspolitik entwickelt, das seit Jahren funktioniert und zu Ergebnissen führt, und dass sich dank der von der Junta entwickelten Politik die Förderung von Sozialwohnungen in den letzten sechs Jahren im Vergleich zum vorherigen Zeitraum vervierfacht hat: 13.000 gegenüber 3.200. Er versicherte, dass bereits mehr als 2.000 Andalusier dank der Hypothekengarantie der Junta de Andalucía Zugang zu ihrer ersten Wohnung erhalten haben und dass im vergangenen Jahr etwa 250.000 Andalusier von dem Steuerpaket für den Wohnungsbau profitiert haben, was eine Einsparung von 460 Millionen Euro bedeutet. Er erinnerte auch an den im Dekret enthaltenen Schockplan zum Bau von 20.000 Sozialwohungen in den nächsten fünf Jahren.

Der Präsident betonte, dass es sich bei dem Gesetzesentwurf um einen Text handelt, der darauf abzielt, in ganz Andalusien mehr Sozialwohnungen zum Kauf und zur Miete zu schaffen, und dass seine Verabschiedung, die noch in dieser Legislaturperiode erfolgen wird, der Zersplitterung der Vorschriften ein Ende setzen und eine «ernsthafte und wirksame» Antwort auf das geben wird, was er als eines der ersten und schwerwiegendsten sozialen Probleme der heutigen Zeit betrachtet.

Moreno bezeichnete es als «schrecklich und schmerzlich», dass es Menschen gibt, die keinen Zugang zu dem Grundrecht auf eine Wohnung haben, und dass viele Menschen ihre Städte und Gemeinden verlassen mussten, weil sie keinen Zugang zu Wohnraum hatten.

Der Präsident der andalusischen Regionalregierung versicherte, dass Andalusien ein Pionier sei, wenn es darum gehe, das Wohnungsproblem mit einem Gesetz anzugehen, und dass es dies mit dem Ziel tue, «die Mittel bereitzustellen, Vertrauen zu schaffen und die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, um das Angebot an erschwinglichem Wohnraum in unserer Region zu erhöhen».

Mehr Boden

Laut Moreno besteht eines der Ziele darin, mehr Land für geförderten und erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, und er erinnerte daran, dass einige der Maßnahmen seit der Verabschiedung des Gesetzesdekrets in diesem Jahr, das die Umsetzung dieser Maßnahmen vorantreiben soll, bereits in Kraft getreten sind. Er hob die Einrichtung einer Grundstücksbörse und die Tatsache hervor, dass bereits erschlossene Reserveflächen für den sofortigen Bau freigegeben wurden.

Darüber hinaus, so betonte er, wird das Gesetz die Umwidmung von Büro- und anderen Flächen für den sozialen Wohnungsbau ermöglichen. Er betonte auch, dass das Gesetz die kommunalen Wohnungsbaupläne und die Nutzung von öffentlichem Grund und Boden fördern und garantieren werde, dass mindestens 25 % für den Bau von Sozialwohnungen verwendet werden. Um dies zu erreichen, sei es notwendig, dass die Bürgermeister eine führende Rolle spielen.

Sanierungsmaßnahmen

Das Gesetz wird auch Qualitäts- und Sanierungsmaßnahmen umfassen, da der vorhandene Wohnungsbestand altert, und es wird die Stadterneuerung, die Beseitigung von Substandard-Wohnungen und Maßnahmen in veralteten Vierteln fördern.

Nach Ansicht von Moreno wird das Inkrafttreten des Gesetzes nach seiner Verabschiedung durch das Parlament zu einer Erhöhung des Angebots an Sozialwohnungen, zu mehr Mietwohnungsbau, zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor und zu weniger Bürokratie führen.