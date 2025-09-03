Sieben tote Migranten vor dem Cabo de Gata in Almería aus dem Meer geborgen

Archivfoto. Rettungskräfte bei der Arbeit, um das Leben von Migranten zu schützen.

EP Carboneras Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Die Leichen von sieben Personen ausländischer Herkunft, die sich an Bord verschiedener Boote befanden, wurden im Laufe des Mittwochs in den Gewässern von Carboneras und Níjar (Almería) geborgen, wobei im Moment nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere Leichen entdeckt werden.

Quellen der Regierungsvertretung und des Katastrophenschutzes in Carboneras haben die Bergung von sechs Leichen in den Gewässern dieser Gemeinde bestätigt, nachdem der Notruf 112 heute früh eingegangen war. Eine siebte Leiche wurde am Strand von Las Salinas de Cabo de Gata in Níjar gefunden.

Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler befanden sich die sechs Toten, die in den Gewässern von Carboneras gefunden wurden, an Bord eines Schnellbootes mit 26 weiteren Personen, die den Strand von Los Muertos auf eigene Faust erreicht hatten.

Dieser Einsatz wurde gegen 0.30 Uhr von der Guardia Civil durchgeführt, obwohl die Warnungen über das Vorhandensein von Leichen im Meer bereits ab 8 Uhr morgens eingingen.

So wurden in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz von Carboneras mindestens zwei Leichen am Strand von Las Marinicas geborgen, während der Rest an den Stränden von El Corral und Los Muertos auftauchte. Die Leichen tauchten nach und nach bis 13.30 Uhr auf und wurden in den Fischereihafen der Stadt gebracht.

Auch das Rote Kreuz hat bestätigt, dass 37 Menschen, darunter zwei Frauen und drei Kinder, in den frühen Morgenstunden gerettet wurden. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass sich die siebte im Meer gefundene Leiche an Bord dieses letzten Skiffs befand, das gegen 3 Uhr morgens geortet wurde.

In den frühen Morgenstunden und im Laufe des Vormittags gingen bei den Notrufzentralen in Carboneras, Mojácar und Níjar neue Warnungen ein, wonach mindestens zwei Boote mit jeweils etwa dreißig Personen besetzt waren und ein weiteres mit vier weiteren Personen.