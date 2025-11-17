Sierra Nevada setzt Schneekanonen in Bewegung - Eröffnung der Pisten am 29. November geplant

Sandra Martínez Pradollano Montag, 17. November 2025 Teilen

Die Niederschläge in Form von Regen am Samstag und Sonntag in der Provinz Granada waren auch im Skigebiet der Sierra Nevada zu spüren, wo sie in Form von Schnee aus einer Höhe von 2.500 Metern über dem Meeresspiegel gefallen sind.

Cetursa, die öffentliche Gesellschaft, die das Skigebiet verwaltet, hat versichert, dass sie am Sonntag die Beschneiungsanlagen im Gebiet von Borreguiles in Betrieb genommen hat, nachdem der Sturm Claudia vorbeigezogen ist, der sehr kalte Temperaturen hinterlassen hat. Diese meteorologischen Bedingungen werden eine sehr gute Basis für die kommenden Monate schaffen, die beibehalten wird, bis die Temperaturen es erlauben.

Die Sturmböen haben in der oberen und mittleren Zone ein Kältefenster geschaffen. Cetursa konzentriert sich nun darauf, die mit den Schneekanonen geschaffene Basis in Bereichen wie den Pisten von Zorro und Perdiz zu verstärken, wo es wichtig ist, dass diese Basis wächst und recht solide ist, da diese Bereiche in den kommenden Monaten stark frequentiert werden.

Das Skigebiet hält am Eröffnungstermin fest, der bei guter Wetterlage am 29. November stattfinden wird. Das öffentliche Unternehmen, das die Sierra Nevada verwaltet, berichtete, dass die Schneegrenze in der Sierra Nevada derzeit «sehr hoch» ist und nicht bis nach Pradollano reicht.

Der Durchzug der Sturmböe über Granada führte dazu, dass die Sierra Nevada am vergangenen Freitag ab einer Höhe von 2.500 Metern über dem Meeresspiegel weiß bedeckt war. Cetursa betonte, dass «Claudia» sich sehr positiv auf das Skigebiet ausgewirkt hat, da die Kombination aus Schnee, Wasser und Kälte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese erste Schicht länger hält.

Die Schließung des Skigebiets ist für den 28. April vorgesehen, also etwa drei Wochen später als in den meisten anderen Wintersportgebieten mit mehr als hundert Kilometern skifahrbarer Fläche, wie dem katalanischen Baqueira Beret, dem aragonesischen Formigal und Grandvalira (Andorra). Dieser Termin wird so lange beibehalten, wie es die Schneelage zulässt.