Tourismusmesse World Travel Market in London: Briten bleiben Andalusien treu

Pilar Martínez London Mittwoch, 5. November 2025

Selten öffnet der World Travel Market (WTM) in London seine Pforten in einer Atmosphäre absoluter Gelassenheit, was die Erwartungen auf dem britischen Markt angeht, der für die Tourismusindustrie Andalusiens und Malagas von grundlegender Bedeutung ist. Andalusien war auch nur bei wenigen Gelegenheiten auf einer der drei wichtigsten Tourismusmessen der Welt vertreten, die historische Rekorde bei den Touristenankünften und den Einnahmen aus den von den Touristen getätigten Ausgaben aufweisen. Und es kann sich rühmen, diese Reiseströme über das ganze Jahr und das gesamte Gebiet verteilt zu haben, denn die Briten haben 326 Städte und Dörfer in der Region besucht. Eine Quadratur des Kreises, die den Tourismusminister der andalusischen Regionalregierung, Arturo Bernal, dazu veranlasst hat, zu den Prognosen für 2026 zu sagen: «Ich mache mir keine Sorgen um den britischen Markt. Wir haben Zuwächse von 10 Prozent, und dieser Trend wird sich in den ersten Monaten des kommenden Jahres fortsetzen, wenn man die von den Fluggesellschaften angebotenen Plätze berücksichtigt».

Angesichts des Respekts, den die Entwicklung dieses Landes dem andalusischen Tourismus entgegenbringt, ist Bernal überzeugt, dass die Reaktion positiv sein wird: «Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir arbeiten mit qualitativ hochwertigen Zielkunden zusammen, die durch eine gute Auswahl und intelligentes Marketing die Ankunft von Reisenden mit höherer Kaufkraft bewirken werden», sagte er, nachdem er die noch nie erreichten Zahlen im Vereinigten Königreich bekannt gegeben hatte, mit denen man dieses Jahr abschließen will.

In einem Auftritt beim andalusischen Stand im 580 Quadratmeter großen Messegelände Excel und nach der Präsentation eines Videos, das alle technologischen Innovationen zusammenfasst, mit denen Andalusien auf der Messe auftritt, und das mit der Botschaft «Surrender to Andalusia at the WTM» endet, sagte der Minister, dass Andalusien sich in einem günstigen Moment befinde, um dem britischen Markt in Andalusien einen neuen Impuls zu geben, indem es die höchste Konnektivität in der Geschichte mit dem Vereinigten Königreich mit acht Millionen Sitzplätzen für Flüge von und nach andalusischen Zielen hat, 12 Prozent mehr als im letzten Jahr und etwa 42.800 Flüge.

2,5 Millionen britische Touristen sind nach Andalusien gekommen, 10 Prozent mehr als im letzten Jahr

Zu diesem noch nie dagewesenen Rekord fügte er hinzu, dass die Region mehr als 2,5 Millionen britische Touristen empfangen hat, ein Anstieg von 10 Prozent. «Es ist der wichtigste Emittent für die Region und 2025 wird das Jahr sein, in dem Andalusien wieder das Niveau der britischen Reisenden vor der Pandemie registriert, ein Meilenstein, der durch die Folgen des Brexit auf die britische Wirtschaft bedingt ist», betonte er. Bernal erklärte, dass die Region es geschafft habe, das Profil dieser Touristen zu verbessern, bis sie derzeit durchschnittlich 160 Euro pro Person und Tag ausgeben, was bedeutet hat, dass sie doppelt so viel wie vor der Pandemie ausgeben.

Nachdem er die WTM als «eines der einflussreichsten Treffen auf globaler Ebene bezeichnet hatte, das 40.000 Fachleute aus aller Welt zusammenbringt», erläuterte er die Ziele, die er sich für diese Veranstaltung gesetzt hatte, die mit weniger Besuchern als üblich begann. Unter anderem wolle man die Flugverbindungen stärken, um sie als Wertangebot auszubauen; die Reiseströme weiter diversifizieren, um sie sowohl zeitlich als auch geografisch zu verlagern; die traditionellen Reiseanbieter unterstützen; und die Marke auf neue, rentablere Zielgruppen wie die Generation Z oder die Millenials ausrichten, die die Käufer der Gegenwart und Zukunft sein werden. «Das Ziel ist klar: die Sichtbarkeit der Marke in neue Geschäftsabschlüsse umzuwandeln», sagte er und wies darauf hin, dass «die größten Zuwächse im britischen Qualitätstourismus in Andalusien zu verzeichnen sind».

Bernal ging zurück zu den Zahlen, um diese Geschichte mit Daten zu untermauern und erklärte, dass 1,3 Millionen Reisende in andalusischen Hotels übernachtet haben, 4,4 Prozent mehr als 2024 und 3,3 Prozent mehr als 2019. Diese Besucher haben 5,8 Millionen Aufenthalte generiert, 4,8 Prozent mehr als im Jahr 2024 und 1,1 Prozent mehr als im Jahr 2019. Darüber hinaus haben die Flughäfen einen Anstieg der Passagiere um 8,5 Prozent auf 2,6 Millionen verzeichnet, von denen 85 Prozent in Málaga angekommen sind. Andalusien ist mit 25 britischen Flughäfen verbunden. «Wir wollen uns in einem nachhaltigeren, wettbewerbsfähigeren und innovativeren Modell weiterentwickeln», fasste der Minister die Absichten in einem für den Tourismus wichtigen Markt zusammen.

Optimismus der Verwaltungen

Das gleiche Vertrauen in den Markt hat auch der Präsident von Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, der sagte, dass «die Erwartungen für das nächste Jahr sehr gut sind und weiter wachsen werden. Das Angebot an Plätzen nimmt zu, und das bedeutet, dass Interesse und Geschäft vorhanden sind. Dieser Aufwärtstrend wird sich im ersten Quartal 2026 fortsetzen. Darüber hinaus erklärte er, dass »wir uns in der Hochsaison des Golfsports befinden, in der die Briten an der Costa del Sol zu Hause sind und die Plätze 'überbucht' sind.

Auch der Stadtrat für Tourismus von Málaga, Jacobo Florido, der überzeugt ist, dass die Stadt weiterhin britische Touristen mit einer höheren Kaufkraft gewinnen wird, und der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, der zusammen mit der Bürgermeisterin von Ronda, Mari Paz Fernández, die einzigen beiden Stadträte aus Málaga sind, die nach London gereist sind, haben ihr Vertrauen in den britischen Markt zum Ausdruck gebracht.

José Carlos Escribano, Vorsitzender des Tourismusrates des andalusischen Arbeitgeberverbandes (CEA) und Präsident der Handelskammer, räumte ebenfalls ein, dass «die positive Resonanz des britischen Marktes, der uns immer großen Respekt zollt, uns beruhigt, weil wir gut an den Flugverbindungen und Strategien arbeiten, die es uns ermöglichen, die Saisonabhängigkeit zu durchbrechen und eine stärkere Konzentration des Tourismus zu vermeiden. Wir sind in der Lage, eine Führungsrolle zu übernehmen, denn wir sind nach wie vor das Maß aller Dinge. Allerdings ohne unsere Wachsamkeit zu vernachlässigen».

Im gleichen Sinne hob die Staatssekretärin für Tourismus, Rosario Sánchez, die gute Leistung des britischen Marktes in Spanien hervor, mit einem Wachstum, das «saisonal angepasst und nachhaltig ist». Diese Leistung spiegelt sich in einem Anstieg der Touristenzahlen wider, der über die Sommermonate hinausgeht, während die Ausgaben der Besucher aus dem Vereinigten Königreich im Monat September, dessen Daten am vergangenen Freitag veröffentlicht wurden, mehr als doppelt so stark gestiegen sind wie die Zahl der Besucher«.