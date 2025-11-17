Almuñécar verbessert 600 Meter der Strandpromenade zwischen San Cristóbal und Cotobro

MJ Arrebola Almuñécar Montag, 17. November 2025 Teilen

Die Bauabteilung des Rathauses von Almuñécar führt eine Verbesserung der Strandpromenade zwischen San Cristóbal und Cotobro durch, ein Projekt, das laut dem Bürgermeister von Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, darauf abzielt, «eine gepflegtere, besser zugängliche und schönere Promenade zu schaffen, die dem Gefühl der Einwohner von Almuñécar für unser Meer entspricht».

Die Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von 233.415,70 Euro, die von der Provinzregierung über die Pläne für Arbeiten und Dienstleistungen finanziert wird, wird als «ein klares Beispiel dafür, dass die Zusammenarbeit der Verwaltungen den Fortschritt beschleunigt» dargestellt.

Die Arbeiten konzentrieren sich auf die Renovierung von 600 Metern der Promenade auf dem Gehweg am Meer, den Austausch von 1.680 Quadratmetern Bodenbelag, die Renovierung von weiteren 600 Metern der Mauer, die die Promenade vom Strand trennt, und die Installation von 16 neuen Straßenlaternen mit LED-Beleuchtung, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Sicherheit und Ästhetik der Umgebung auch bei Nacht zu erhöhen.

Ruiz Joya erinnerte daran, dass diese Aktion «die Kontinuität der in der letzten Legislaturperiode begonnenen Aktion ist, die unsere Küste Schritt für Schritt verbessert und verschönert, wie wir es versprochen haben», und betonte, dass das Endziel darin besteht, eine attraktivere Strandpromenade für Einwohner und Besucher zu schaffen.

Um den Fortgang der Arbeiten zu erleichtern, wurden die Arbeitszeiten auf 8 bis 18 Uhr festgelegt, was eine vorübergehende Sperrung der dem Strand am nächsten gelegenen Fahrspur und die Einrichtung einer alternativen Durchfahrt für Fahrzeuge in beide Richtungen erforderlich machte.

Angesichts dieser unvermeidlichen Verkehrsbehinderungen bat der Bürgermeister die Anwohner und Nutzer um Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können, und erinnerte daran, dass es sich um notwendige Maßnahmen zur weiteren Verbesserung eines der symbolträchtigsten Gebiete der Gemeinde handelt.