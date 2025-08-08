Mit dem Tuk Tuk durch Almuñécar: Neue Form der Stadtbesichtigung immer beliebter bei Touristen

MJ Arrebola Almuñécar Freitag, 8. August 2025 Teilen

In Almuñécar gibt es eine Art von Tourismus, die nichts mit den üblichen geführten Touren zu tun hat. Seit fast drei Jahren betreiben Francisco und Bernardo ein originelles und nachhaltiges Projekt: touristische Routen in elektrischen «Tuk Tuk», wie die dreirädrigen, motorisierten Fahrzeuge genannt werden, die vor allem in Süd- und Südostasien als Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Touren, sondern um Erlebnisse, die historisches Erbe, Kultur, Landschaften, Landwirtschaft und Gastronomie miteinander verbinden. Das Unternehmen verfügt über zwei Elektrofahrzeuge mit je vier Sitzplätzen und bietet das ganze Jahr über Touren für kleine Gruppen von in- und ausländischen Touristen an.

Ihnen zufolge werden die Routen live erklärt, ohne Aufnahmen, ohne Skripte und in drei Sprachen: Spanisch, Englisch und Französisch. Francisco ist für die englisch- und spanischsprachigen Gruppen zuständig, während Bernardo auch die französischsprachigen Gruppen betreut. So können sie mit einem sehr unterschiedlichen Publikum in Kontakt treten und auf die Fragen jeder Gruppe eingehen.

Von den sechs verschiedenen Routen, die sie anbieten, ist die Nummer 3 die beliebteste. Diese Route beginnt im Zentrum von Almuñécar und führt hinauf in die Altstadt, wo die Geschichte der Burg von San Miguel, die traditionellen engen Gassen und das römische Aquädukt erklärt werden. Von dort aus geht es hinunter in den unteren Teil der Gemeinde, um weitere Aquädukte aus der Römerzeit und dem 19. Jahrhundert zu besichtigen.

Dann kommt ein Teil, mit dem niemand rechnet: Das Tuk Tuk fährt direkt auf die landwirtschaftlichen Felder, auf denen Äpfel, Avocados und Mangos wachsen. Dort wird erklärt, wie diese Früchte angebaut werden, wie sie bestäubt werden, welche Rolle Almuñécar als Vorreiter bei ihrer Produktion auf europäischer Ebene spielt und wie sich die Techniken je nach Saison ändern.

Je nach Angebot werden den Besuchern auch Kostproben der lokalen Früchte angeboten. Nach dem Besuch der Felder geht es hinauf auf die bekannte Cuesta de Godoy, von wo aus man einen spektakulären Panoramablick auf das Tal, die Stadt und das Meer genießen kann, und die Tour endet mit der Rückkehr entlang der Küste.

Es gibt auch andere Strecken, die bei Touristen sehr beliebt sind, wie La Herradura und Marina del Este. In diesem Fall ist die Route «mehr küstennah». Sie halten am Yachthafen, Punta de la Mona, der Einsiedelei, dem Leuchtturm, der Burg von La Herradura, der Kirche und in der Calle Real.

Es gibt auch eine spezielle Route für den Winter, nämlich eine Tour zu einem Weingut in Jete. Diese Route beginnt mit einer Verkostung von tropischen Früchten und wird mit einem Besuch einer Weinkellerei fortgesetzt, wo die Besucher eine Erklärung des Weinherstellungsprozesses erhalten und an einer Verkostung von fünf verschiedenen Weinen teilnehmen, die von Tapas begleitet werden.

Ganzjährige Touren

Eines der überraschendsten Dinge ist nach Angaben des Unternehmens, dass das Geschäft im Winter noch besser läuft als im Sommer. Während einige Hotels schließen oder ihre Aktivitäten einschränken, bleiben die «Tuk Tuk» bestehen und verzeichnen sogar mehr Buchungen. Der Grund dafür ist, dass skandinavische, englische, holländische und französische Touristen, die Almuñécar im Winter besuchen, nach dieser Art von Erfahrung suchen. «Die Touristen suchen Aktivitäten in der freien Natur, den Kontakt mit den Einheimischen, kulturelle und landschaftliche Routen abseits des Strandes. Für sie sind 15 oder 18 Grad und ein bisschen Regen das perfekte Wetter für Ausflüge», erklärt Francisco. «Für viele von ihnen ist es wie im Sommer, denn die Art von Touristen, die die Gegend im Winter besucht, ist eher daran interessiert, etwas zu erfahren, Fragen zu stellen und zu lernen.

«Jede Tour wird wie ein Gespräch unter Freunden erlebt, die Ihnen ganz nebenbei die Stadt zeigen», sagen sie. Deshalb haben sie auch eine ganz klare Regel: Wenn Ihnen das Erlebnis nicht gefällt, zahlen Sie nicht. Und in den fast drei Jahren, in denen sie ihre Türen geöffnet haben, ist bisher noch niemand gegangen, ohne zu bezahlen.

Einige Touristen, die es bereits probiert haben, sagen: «Was mich am meisten überrascht hat, war die Leidenschaft, mit der sie jedes Detail erklärt haben, von den Früchten bis zur Geschichte des Dorfes», sagt Shopie aus Frankreich.

Wie sie erklärt Pieter aus Schweden: «Ich reise beruflich viel, aber ich habe selten eine so umweltfreundliche touristische Aktivität erlebt.

Institutionelle Unterstützung

Das Unternehmen wird von der Abteilung für Kultur und Tourismus der Stadtverwaltung von Almuñécar unterstützt, die es logistisch begleitet. Derzeit entwickeln die beiden Unternehmer ein neues Projekt, nämlich die Einrichtung eines Unterrichtsraums über subtropische Früchte. Die Idee ist, nicht nur die Felder vom Tuk Tuk aus zu zeigen, sondern die Besucher direkt auf einen Bauernhof zu bringen, wo sie den Baum anfassen, die Früchte riechen und sie mit ihren eigenen Händen pflücken können. Sie fördern auch Kampagnen zur Sensibilisierung für die Umwelt im Anbaugebiet, indem sie Gespräche mit den Landwirten führen, um die Wiesen von Plastik und landwirtschaftlichen Abfällen sauber zu halten.

«Wenn Sie eines Tages Almuñécar besuchen und Lust auf etwas anderes haben, etwas, das Ihnen nicht nur das Schöne, sondern das Authentische zeigt, steigen Sie in ein Tuk Tuk und lassen Sie sich mitreißen», schließen die Unternehmer.