Motril feiert Feria mit einem Programm für alle Altersgruppen

Motril bereitet sich auf einen der schönsten Momente des Jahres vor: die Feria 2025 zu Ehren der Schutzheiligen Nuestra Señora de la Cabeza, die vom 8. bis 16. August stattfinden. Diese neue Ausgabe des örtlichen Festes findet auf dem Feriagelände von Motril und im Stadtzentrum statt und bietet ein Programm mit Aktivitäten, die für alle Altersgruppen interessant sind.

Auch in diesem Jahr nimmt die Musik einen wichtigen Platz bei dem Fest ein, mit Auftritten großer Künstler in der Caseta Municipal und erneut bei freiem Eintritt. Bei diesen Konzerten treten am Samstag, den 9. August, Abraham Mateo, am Sonntag, den 10. August, La Guardia, am Montag, den 11. August, Fangoria und die Nancys Rubias, am Dienstag, den 12. August, Ismael Rodríguez, am Mittwoch, den 13. August, die Hommage an den König der Löwen und am Donnerstag, den 14. August, Camin auf. Alle diese Konzerte finden ab 22.30 Uhr statt.

«Die Fiestas Patronales sind wieder da, und wenn man sich das Programm ansieht, das vorbereitet wurde, können wir uns rühmen, dass es eines der besten Fiestas Patronales in der gesamten Provinz Granada im Jahr 2025 ist», sagte Bürgermeisterin Luisa García Chamorro. Besonders hervorzuheben sei die Wiederbelebung des traditionellen Jahrmarkts im Zentrum der Stadt auf der Plaza España, der Plaza San Agustín und der Plaza de la Libertad von 12 bis 19 Uhr.