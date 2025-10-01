Yachthafen von Motril kann voraussichtlich im kommenden Jahr gebaut werden

Mercedes Navarrete Motril Mittwoch, 1. Oktober 2025 | Actualizado 16:38h. Teilen

Seit dem Bau des Yachthafens Marina del Este in La Herradura im Jahr 1988 war die Costa Tropical noch nie so nah an der Verwirklichung des Traums von einem neuen Yachthafen, der zu einer großen Touristenattraktion werden soll. Das Projekt des Yachthafens Motril SL, ein Hafen mit 450 Liegeplätzen, der in das derzeitige Hafengebiet integriert wird, steht mit der Bearbeitung der Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Regierung vor dem letzten verwaltungstechnischen Schritt.

Wie der Regierungsbeauftragte in Andalusien, Pedro Fernández, mitteilte, eröffnete das Ministerium für den Ökologischen Übergang und die Demografische Herausforderung (ehemals: Umweltministerium) am 17. September auf Antrag von Puertos del Estado die so genannte «vereinfachte Umweltbewertungsakte für die Verwaltungskonzession des Wassersport- und Dienstleistungsbereichs des inneren Docks des Hafens von Motril».

Dies ist ein komplizierte Schritt, der normalerweise Projekte dieser Größenordnung verzögert. Die Tatsache, dass die Regierung beschlossen hat, das Projekt auf dem vereinfachten Weg mit viel kürzeren Fristen abzuwickeln, ist daher die beste Nachricht sowohl für die Hafenbehörde von Motril als auch für das Unternehmen, das den Auftrag erhalten hat, Marina Motril SL, das den März 2026 als Starttermin für die Arbeiten beibehält.

Das Unternehmen Cuerva, einer der Partner des Projekts Marina Motril SL, weist darauf hin, dass das Ministerium für den Ökologischen Wandel und die Demografische Herausforderung bereits eine vorherige strategische Umwelterklärung für das Jahr 2022 ausgestellt hat und dass das Baumodell nach den vom Ministerium selbst in diesem Dokument dargelegten Leitlinien entwickelt wurde, so dass man zuversichtlich ist, dass das neue Verfahren ohne Schwierigkeiten durchlaufen wird. Das Ministerium äußerte sich positiv über die neue Entwicklung des Hafens von Motril, solange die neuen Einrichtungen nicht die Eröffnung einer neuen Zufahrt beinhalten, die den Strand beeinträchtigen würde.

Auch für den Vorsitzenden der Hafenbehörde, José García Fuentes, ist die Ankündigung des Beginns dieses vereinfachten Verfahrens eines der schönsten Geschenke, die er zum 20-jährigen Bestehen des Hafens erhalten hat. Ebenso wie Cuerva erinnert er daran, dass der Weg durch die Genehmigung des Masterplans für den Hafen geebnet wurde, in dem das gesamte Gesamtprojekt für die Umgestaltung der Hafenflächen, einschließlich des Yachthafens, geprüft wurde.

«Da es sich um eine vereinfachte Umweltverträglichkeitsprüfung handelt, wird sie weniger Zeit in Anspruch nehmen, und wir sehen keine Besonderheiten, die sich auf die Umweltgenehmigung auswirken könnten», so der Vorsitzende der Hafenbehörde, der zuversichtlich ist. Von dort aus wird das Projekt an das Verkehrsministerium weitergeleitet, das die Abgrenzung der Hafengebiete und -nutzungen (DEUP) genehmigen muss, ein Prozess, der hoffentlich «gleichzeitig» abläuft. «Daher erwarten wir in Kürze einen positiven Umweltbericht und dass die Arbeiten im März beginnen können», bekräftigt Cuerva. Mit allen Genehmigungen wird die Hafenbehörde in der Lage sein, den Prozess der 49-jährigen Konzession an den erfolgreichen Bieter des Yachthafens Marina Motril SL abzuschließen. Dann werden die Arbeiten beginnen, die nach Angaben der Hafenbehörde eine private Investition von 21 Millionen Euro mobilisieren werden.

«Nächstes Jahr, wenn es keine Verzögerungen gibt, werden wir sehen. Es gab viele Hindernisse zu überwinden, daher ist es für den Hafen von Motril sehr wichtig, diesen Punkt zu erreichen. Es handelt sich um eine Konzession, die die Wirtschaft ankurbeln und einen Raum schaffen wird, der nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Provinz eine große touristische Attraktion sein wird», sagt García Fuentes.

Das ehrgeizige Projekt zur Umgestaltung des Hafens sieht vor, 412.000 Meter Hafengelände in die Stadt einzubeziehen, die gesamte Strandpromenade, die an die Stadtteile Varadero und Santa Adela grenzt, in eine große Promenade mit Restaurants und Geschäften umzuwandeln und in dem Teil, der dem Strand Playa del Cable am nächsten liegt, diesen neuen Sporthafen mit mehr als vierhundert Liegeplätzen - doppelt so viele wie der Club Náutico, der verschwinden wird - und Freizeitbereichen zu bauen.

Der Yachthafen wird etwa 100.000 Quadratmeter einnehmen, die derzeit für logistische Aktivitäten genutzt werden. Dies ist einer der Punkte, die immer als Vorteil hervorgehoben wurden, der das Projekt realisierbar macht, da es keine größeren baulichen Maßnahmen erfordert. Sobald alle Genehmigungen vorliegen, ist eine zweijährige Bauzeit vorgesehen, so dass der Hafen - wenn nichts dazwischen kommt - im Frühjahr 2028 fertiggestellt werden kann. Der Yachthafen wird auch über einen Bereich mit Geschäften und Restaurants, eine Tiefgarage, Schwimmbäder, eine Sporthalle und ein großes Trockendock für die Reparatur von Booten verfügen.