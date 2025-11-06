Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Das Event vereint Kunst und Musik. MUSEO FRED FRIEDRICH
Ausstellung

Fred Friedrich präsentiert seine neue Ausstellung in Marbella

Künstler reflektiert anhand von großformatigen Werken über das unabänderliche Wesen des Menschen

Beatrice Lavalle

Marbella

Donnerstag, 6. November 2025

Der multidisziplinäre deutsche Künstler Fred Friedrich präsentiert in seinem Museum in Marbella seine neue Ausstellung 'Credo Ergo Sum'. In dieser neuen Werkschau, die sich in die Reihe 'Opus Opera' einreiht, reflektiert der Künstler anhand von großformatigen Werken über das unabänderliche Wesen des Menschen. «Die Menschheit bleibt gleich; es verändern sich nur einige Elemente», versichert der Künstler. Während der Vernissage wird das Konzert 'Música para el Alma' geboten, bei dem Santiago J. Otero Vela das'Réquiem' von Gabriel Fauré interpretieren wird.

Polígono La Campana. 8. November, 20 Uhr. Der Eintritt kostet 35 Euro, Information und Reservierung unter museo@museo-fredfriedrich.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Ferraris» im Mittelmeer: Die Schnellboote der Schmuggler
  2. 2 Soroptimist International Costa del Sol startet die Soroptimist Leadership Academy für Frauen in Mijas
  3. 3 Clásico-Pleite verarbeitet: Barça bleibt Real Madrid auf den Fersen
  4. 4 Wut, Verlust und das Erwachsenwerden in einer zerrissenen Familie: Zwei Brüder finden bei Neonazis so etwas wie Freundschaft
  5. 5 Kontrollierte Brandrodung in der Gegend des Hippodroms von Mijas am 4. November
  6. 6 Málagas Casa Natal zeigt von seiner Lebensgefährtin Francoise Gilot inspirierte Grafiken Picassos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Fred Friedrich präsentiert seine neue Ausstellung in Marbella

Fred Friedrich präsentiert seine neue Ausstellung in Marbella