Fred Friedrich präsentiert seine neue Ausstellung in Marbella

Der multidisziplinäre deutsche Künstler Fred Friedrich präsentiert in seinem Museum in Marbella seine neue Ausstellung 'Credo Ergo Sum'. In dieser neuen Werkschau, die sich in die Reihe 'Opus Opera' einreiht, reflektiert der Künstler anhand von großformatigen Werken über das unabänderliche Wesen des Menschen. «Die Menschheit bleibt gleich; es verändern sich nur einige Elemente», versichert der Künstler. Während der Vernissage wird das Konzert 'Música para el Alma' geboten, bei dem Santiago J. Otero Vela das'Réquiem' von Gabriel Fauré interpretieren wird.

Polígono La Campana. 8. November, 20 Uhr. Der Eintritt kostet 35 Euro, Information und Reservierung unter museo@museo-fredfriedrich.com.