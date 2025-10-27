Antonio Banderas bringt Godspell zurück ins Soho-Theater in Málaga

Tony Bryant Málaga Montag, 27. Oktober 2025 Teilen

Die spanische Version des Broadway-Musical-Klassikers Godspell aus den 1970er Jahren wird vom 30. Oktober bis zum 11. Januar 2026 im Soho-Theater von Antonio Banderas in Málaga aufgeführt. Nach der Premiere 2022 mit ausverkauften Vorstellungen und einer erfolgreichen Tournee durch Spanien kehrt das Musical, das Antonio Banderas und Emilio Aragón zusammengebracht hat, für eine zweite Auflage in das Theater zurück.

Als Godspell zum ersten Mal in Málaga aufgeführt wurde, beschränkte sich Banderas auf die Rolle des Produzenten. Dieses Mal führt er Regie bei einem Ensemble mit 14 Schauspielern. Für die musikalische Untermalung sorgt eine Live-Band, die die 16 Titel des Musicals (in spanischer Sprache) aufführt, darunter «Prepare the Way».

Die ursprünglich von John-Michael Tebelak konzipierte und inszenierte Produktion mit Musik und Texten von Stephen Schwartz dreht sich um das Matthäusevangelium und basiert auf den Erfahrungen einer Gruppe junger Menschen. Die Show ist als eine Reihe von Gleichnissen aufgebaut, die mit Musik untermalt sind, die zu weltberühmten Hits wurden wie „Day by Day« oder der ergreifenden Ballade „Beautiful City«.

Die Karten kosten 25 Euro und sind erhältlich bei www.teatrodelsoho.com.