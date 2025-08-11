Ausstellung 'Miradas de cine' in Nerja zeigt Werke des Fotografen Angelo Frontoni

Eugenio Cabezas Montag, 11. August 2025 Teilen

Die siebte Kunst ist eine der großen Leidenschaften der Menschheit. Seit die Brüder Auguste und Louis Lumière am 28. Dezember 1895 in Paris die ersten Filme der Öffentlichkeit vorführten, hat sie sich technisch udn stilistisch stark weiterentwickelt.

Das Museum von Nerja widmet der Filmkunst mit rund 80 Porträts von Schauspielern und Regisseuren des berühmten italienischen Fotografen Angelo Frontoni seine neue Ausstellung 'Miradas de cine'.

Berühmtheiten wie Sophia Loren, Marlene Dietrich, Paolo Pasolini und Ava Gardner befinden sich unter den Porträtierten

Die Ausstellung besteht aus 80 Fotografien aus der Privatsammlung des spanischen Schauspielers und Sängers Enrique del Pozo und zeigen die berühmtesten Persönlichkeiten des internationalen Films des zwanzigsten Jahrhunderts: Schauspieler und Regisseure wie Sophia Loren, Marlene Dietrich, Pier Paolo Pasolini, Ava Gardner, Ingrid Bergman, Luchino Visconti, Ursula Andress, Brigitte Bardot und Elizabeth Taylor schauen in diesen Aifnahmen direkt in die Kamera von Fontoni.

Angelo Fontoni wurde 1929 in Rom geboren und war aufgrund der künstlerischen Qualität einer Werke, die seit seiner Aufnahme von Gina Lollobrigida im Jahr 1957 bewundert wurde, einer der berühmtesten Fotografen der Filmwelt. Sein Erfolg begann mit seiner Fähigkeit, durch Schwarz-Weiß-Kompositionen visuelle Kontraste zu erzielen, und setzte sich dank seiner Fähigkeit, mit Licht zu spielen, auch bei der Verwendung von Farbe fort, wie Del Pozo bei der Präsentation der Ausstellung betonte.

Laufbahn

«Er war einer der gefragtesten Fotografen in Hollywood, berühmt dafür, die Schönheit seiner Modelle einzufangen, aber auch ihre Sinnlichkeit und ihren Charakter zu vermitteln», versichert Del Pozo. Seiner Meinung nach haben Fontonis Bilder «die Gabe, den Stars, die sie abbilden, eine Aura der Ewigkeit zu verleihen». «Eine Zeitlosigkeit, die es uns erlaubt, sie heute wie damals zu bewundern, in der Zeit schwebend. Die Aufnahmen strahlen den Glamour jener Zeit aus und ermöglichen es dem Betrachter, einen Eindruck des Kino der goldenen Epoche Hollywoods zu gewinnen», fügt er hinzu.

Diese Ausstellung im Museum von Nerja ist dem Schauspieler und Sänger Enrique del Pozo zu verdanken, der seine Privatsammlung von Angelo Frontoni für diese Ausstellung zur Verfügung stellt. Enrique del Pozo lebte mehrere Jahre in Italien, wo er diesen Fotografen kennenlernte, sich mit ihm anfreundete und von ihm fotografiert wurde. Del Pozo arbeitete auch in der italienischen Filmindustrie, wo er so berühmte Persönlichkeiten wie Federico Fellini, Silvia Mangano und Terence Stamp sowie viele der von Frontoni porträtierten Personen wie Ursula Andress kennenlernte.

Die Ausstellung, die bis zum 14. September, kostenlos im Saal Ana María Márquez des Museum de Nerja (Plaza de España) besucht werden kann zeigt neben den erwähnten Porträts von Stars auch Szenen aus den Dreharbeiten zahlreicher Filme und andere Aufnahmen wie Porträts des Fotografen, die in Zeitschriften wie dem legendären Playboy veröffentlicht wurden,