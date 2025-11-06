Suso de Marcos feiert sein Jubiläum als Bildhauer mit einer Ausstellung in Málaga

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Donnerstag, 6. November 2025 Teilen

Es gibt keinen Film ohne ein gutes Drehbuch. Das Gleiche gilt für die Bildhauerei. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie Skizzen genannt werden und Formen statt Worte haben. Aber der Prozess ist derselbe. Diese vorbereitenden Notizen bleiben normalerweise im Atelier, werden gelagert und vergessen. Bei Suso de Marcos ist dies nicht der Fall. Seine Illustrationen sind keine Entwürfe, sondern haben eine eigene Identität und den Status von Zeichnungen. Aus einigen von ihnen sind Skulpturen entstanden, aber seine Arbeiten auf Papier sind eigenständig. Diese Würdigung des verborgenen Zeichners durch den großen Bildhauer, den wir alle kennen, steht im Mittelpunkt der Ausstellung 'Atisbos', die im Ámbito Cultural zu sehen ist und mit der er sein 50-jähriges Jubiläum als Künstler feiert. Das ist nicht das einzige Thema der Ausstellung. Ein weiteres Thema ist die Unsicherheit nach einem halben Jahrhundert der Bildhauerei und des Zeichnens. «Gewissheit interessiert mich nicht», sagt er mit dem sokratischen Blick eines weisen Mannes, der nur weiß, dass er nichts weiß.

«Je mehr Erfahrung man sammelt, desto mehr Zweifel hat man auch an allem. Bisher haben uns absolute Gewissheiten immer zu den größten Katastrophen geführt, wie wir sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben», sagt Suso de Marcos und lässt die aktuellen Ereignisse in Gaza in sein Werk einfließen. Der Künstler erzählt dies umgeben von seinen Zeichnungen, die nicht nur die zahlreichsten Exponate der Ausstellung sind – 15 Werke auf Papier und 5 Skulpturen –, sondern auch seine ständige Suche, seine permanente Unsicherheit zum Ausdruck bringen. Und getreu diesem offenen und zweifelnden Geist fügt er hinzu: «Ich spreche speziell von mir, wir müssen nicht alle genau das Gleiche denken.»

Während er dies sagt, verfolgen Dutzende von Augen aufmerksam jedes seiner Worte. Stumme und ausdrucksstarke Pupillen, große und kleine, auffällige und versteckte, leuchtende und dunkle, offensichtliche und verborgene beobachten ihren Schöpfer aus den Bildern und Skulpturen heraus. Denn diese Augen, die seit dreißig Jahren aus dem Inneren des Werks von Suso de Marcos blicken, tauchen auch in dieser Ausstellung auf, deren Titel 'Atisbos' (Einblicke) bereits andeutet, dass es auf den Blick ankommt. Den des Künstlers und, unverzichtbar, den des Betrachters.

«In dieser Ausstellung dominiert der Blick. Und Zweifel gehen diesem flüchtigen Blick voraus, in dem wir ahnen, was wir sehen werden, oder vermuten, was dahinter liegt», erklärt der Künstler, der auf das Auge Picassos oder das phönizische Okulus anspielt, das in der mediterranen Kultur so präsent ist und in den traditionellen Jábegas der Strände Málagas weiterlebt. Eine Erinnerung, die Suso de Marcos zu einem seiner großen, nicht realisierten Projekte führt, das ihm vom Sportamt der Stadt Málaga in Auftrag gegeben wurde, um die Regatten dieser jahrtausendealten Boote zu würdigen, und das er als großes Auge aus Cortenstahl und Edelstahl entwarf, um durch die Materialien sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart zum Ausdruck zu bringen. Das war vor fast zwei Jahrzehnten, im Jahr 2007, aber es wurde nie verwirklicht. «Warum? Nun, es wurde angekündigt, aber dann kam sofort die Krise und alles brach zusammen. Es wurde nichts daraus. Aber ich würde es gerne wieder aufnehmen», nutzt er die Gelegenheit, um dieses Projekt in Erinnerung zu rufen.

In der Ausstellung im Ámbito Cultural im Kaufhaus El Corte Inglés (Edificio Hogar Calle Hilera) schlendert Suso de Marcos zwischen den Zeichnungen seiner Ausstellung umher, die ausnahmsweise einmal die Hauptrolle in einer seiner Ausstellungen spielen. «Viele Bildhauer bleiben bei der Skizze, aber in diesem Fall ist diese Produktion als Zeichnung konzipiert, nicht als Skizze für die Skulptur», erklärt der Künstler, dessen Werk einen großen Wiedererkennungswert besitzt.

Werke auf Papier

Diese Werke auf Papier könnten Skulpturen sein, sind es aber nicht. Das bedeutet jedoch nicht, dass die launische visuelle Welt von Suso de Marcos nicht vom Bleistift zum Stahl wandert. Wie der Frauenabsatz, der in der Zeichnung 'De una rota ilusión' zu sehen ist, ein Element, das direkt zur Skulptur 'De la aproximación de ella' führt, wo sich derselbe Schuh mit Stilettoabsatz streckt, um sich in einen faszinierenden Frauenkörper zu verwandeln. «Ich versuche, mit einem Minimum ein Maximum auszudrücken», erklärt der Bildhauer, der sich auf seine Liebe zum Kino stützt, um zu versichern, dass dieses Werk «den Titel des Almodóvar-Films 'Tacones lejanos' (High Heels) tragen könnte».

In der Ausstellung werden nur fünf Skulpturen gezeigt, aber die Darstellung zeigt die kreative Synthese von Suso de Marcos. Ob aus Stein, Eisen oder Stahl. Es ist schwer, dem verführerischen Blick mit den Augenlidern zu entkommen, denen nur noch ein Zwinkern fehlt. «Ich arbeite weiterhin mit Stahl, und Stücke wie dieses mit einer Dicke von 4 Millimetern sind nicht leicht zu formen. Mein Trapezmuskel tut immer noch weh», sagt er und wirft einen jugendlichen Blick in Richtung seines gebeutelten Rückens.

Die Erinnerung an sein Alter lässt ihn auf diese 50 Jahre als Bildhauer zurückblicken, die er in dieser Ausstellung feiert und die bis zum 9. Januar zu sehen ist. «Und das ist nicht alles, denn mein Hausmuseum in Puerto de la Torre feiert ebenfalls sein zehnjähriges Bestehen, und am 17. Oktober bin ich genau 75 Jahre alt geworden. Mir war gar nicht bewusst, wie viele bedeutende Daten mit dieser Ausstellung zusammenfallen», schließt der Künstler. Zahlen, die wahrscheinlich die einzigen Gewissheiten in seinem produktiven Meer von Zweifeln sind.