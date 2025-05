Neue Ausgabe der Orgelreihe in der Kathedrale Die Konzerte finden bis 11. Juni, jeweils mittwochs statt

Die Reihe wurde am Montag in der Kathedrale Málagas präsentiert.

Beatrice Lavalle Málaga Montag, 19. Mai 2025

Am Montag wurde in der Kathedrale von Málaga eine neue Ausgabe der Orgelreihe 'Catedral de Málaga' präsentiert, die bis zum 11. Juni, jeweils mittwochs um 19.30 Uhr, kostenlose Konzerte bieten wird. Die vom Kathedralkapitel und der Fundación Unicaja organisierte Reihe, die von dem Organisten Antonio del Pino koordiniert wird, soll die musikalischen Möglichkeiten dieses Instrumentes und die herausragende Akustik der Kathedrale illustrieren. Die Reihe beginnt am 21. Mai mit einem Konzert der Organistin Susana Garcia Lastra, die Werke von u.a. Marin Marais, John Barrett, Domenico Zipoli und Francisco Correa de Arauxo interpretieren wird.

Bei dem Konzert vom 28. Mai werden die beiden Zwillingsorgeln der Kathedrale zum Einsatz kommen. Antonio del Pino und Francesco Scarcella werden die beiden Instrumente, die größen im Originalzustand erhaltenen spanischen Barock-Orgeln, erklingen lassen und Werke von u.a. Gaetano Piazza, Antonio Soler, Bernardo Storace und Johannes de Gruytters spielen.

Das Konzert vom 4. Juni wird der Organist Carlos Paterson bestreiten, der von der Sopranistin Berna Perles begleitet wird. Auf dem Programm stehen u.a. das 'Ave Maria' aus Verdis 'Otello', 'Ave Maris Stella' von José Lidón, 'Salve Regina' von Puccini sowie Werke von Joan B. Cabanilles, Antonio de Cabezón, Andrés de Sola, Pablo Bruna oder Joseph Ximénez.

Das letzte Konzert wird mit der Interpretation des Organisten Giulio Gesolmino von Werken von u.a. Samuel Scheidt, Antonio Martín y Coll, Giovanni Morandi und Guy Bovet wieder ganz der Instrumentalmusik gewidmet sein.

Wie der Koordinator der Reihe, Antonio del Pino, hervorhob, wird versucht, jedes Jahr einen lokalen Künstler mit internationaler Projektion im Programm zu haben. War dies im vergangenen Jahr die Saxofonistin Elisa Urrestarazu, ist es in diesem Jahr «die Opernsängerin Berna Perles aus Málaga, die auf den Bühnen der Welt triumphiert».