Weekend Beach Festival von Torre del Mar hat vollständiges Programm bekannt gegeben

Die Organisatoren des Weekend Beach Festivals in Torre del Mar an der östlichen Costa del Sol haben das komplette Programm und die Zeiten für das Sommer-Musik-Event bekannt gegeben, das am Donnerstag, den 10. Juli beginnt.

Die erste Band, die das diesjährige Festival eröffnet, ist La Taraská um 19.15 Uhr auf der Torremar-Victoria-Bühne, während Corazón Inverso um 20 Uhr die Weekend-Victoria-Bühne einweiht. Die britische Indie-Rock-Band Kaiser Chiefs ist der Headliner der ersten Nacht und tritt um 0.30 Uhr (Donnerstag auf Freitag) auf der Torremar Victoria-Bühne auf.

Am Freitag, den 11. Juli, eröffnen La Chispa um 20 Uhr auf der Weekend Victoria-Bühne und Huecco um 21 Uhr auf der Torremar Victoria-Bühne das Programm. Am Freitag findet außerdem zum ersten Mal die Sunrise-Bühne statt, die der elektronischen Musik gewidmet ist und auf der Rodrigo Toré um 20 Uhr den Anfang macht. Acht DJs werden die ganze Nacht über und bis in die frühen Morgenstunden des Samstags an den Plattentellern stehen.

Am Samstagabend kehren Rozalen zum Festival zurück (Weekend Victoria-Bühne, 22 Uhr), und die beliebte spanische Pop-Rock-Band Estopa ist der große Name auf der Torremar Victoria-Bühne um 23.15 Uhr.

Klicken Sie hier für das vollständige Programm, weitere Informationen und die letzte Möglichkeit, Karten zu kaufen.