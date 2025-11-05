Zwischen Mutterschaft, Drogensucht und Knast - der Film 'Vena' schildert ein Drama am Rand der Gesellschaft

Uwe Scheele Málaga Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Vom 25. bis 29. November organisiert SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut España die 6. Ausgabe der Deutschen Filmwoche in Málaga. Vorab stellen wir an dieser Stelle in loser Folge die neun Filme der diesjährigen Ausgabe im Cine Albéniz in Málaga vor, genaue Angaben zu Uhrzeiten und zum Kartenvorverkauf folgen.

Vena: Mutterschaft unter extremen Bedingungen

Jenny liebt ihren Freund Bolle, mit dem sie ein Kind erwartet. Was für andere das größte Glück bedeutet, löst in Jenny ambivalente Gefühle aus, denn das Leben hat ihr zuvor viel zugemutet. Sie ist mit der Justiz und dem Jugendamt aneinandergeraten und ihre Beziehung mit Bolle leidet zunehmend unter der Drogenabhängigkeit der beiden.

Vena Regie: Chiara Fleischhacker; Darsteller: Emma Nova, Paul Wollin, Friederike Becht u.a.; Länge: 116 Minuten

Als ihnen die Familienhebamme Marla zugewiesen wird, reagiert Jenny zunächst abweisend. Doch wider Erwarten verurteilt Marla sie nicht, sondern sieht sie als den Menschen, der sie im Kern ist. Jenny beginnt, Marla zu vertrauen. Allmählich fasst sie den Mut, sich ihren Ängsten zu stellen und Verantwortung zu übernehmen – für das neue Leben in ihr, aber vor allem für sich selbst.

Szenenfotos © Lisa Jilg

Drogensucht und Justizsystem

Der verzweifelte Versuch, sich und das Kind aus der toxischen Beziehung und der Sucht zu lösen, gerät zur Zerreißprobe – erschwert durch institutionelle Hürden und die Erkenntnis, dass Jenny trotz aller Bemühungen ins Gefängnis muss. Die Zwangslage zwischen Drogensucht und Justizsystem beleuchtet Fleischhacker mit großer Einfühlsamkeit und schildert zudem realitätsnah den Alltag schwangerer Frauen im Strafvollzug.

Nach ihrem eigenen, preisgekrönten Drehbuch gelingt Chiara Fleischhacker ein bemerkenswertes Spielfilmdebüt voller emotionaler Wucht, Hoffnung und Zärtlichkeit. Neuentdeckung Emma Nova spielt phänomenal an der Seite des nicht minder beeindruckenden Paul Wollin. 'Vena' wurde beim First Steps Awards, dem wichtigsten Filmpreis im Nachwuchsbereich, mit gleich zwei Hauptpreisen ausgezeichnet u.a. als Bester Spielfilm und erhielt drei Nominierungen für den Deutschen Filmpreis.