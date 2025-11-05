Aemet erhöht die Warnung vor starkem Regen und möglichen Tornados am Mittwoch in der Provinz Málaga auf Orange

Almudena Nogués Málaga Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Mit dem Eintreffen einer Kaltluftfront beginnt die erste Novemberwoche, in der für den Mittwoch Regenfälle in der Provinz erwartet werden. Die staatliche meteorologische Agentur hat die Wahrscheinlichkeit von Schauern, die von Gewittern begleitet werden, in Málaga auf 100 % erhöht, vor allem ab 18 Uhr (obwohl es in Gemeinden wie Ronda, Marbella, Estepona und Manilva schon früher anfangen könnte). Nach Angaben der staatlichen Behörde werden die Niederschläge weit verbreitet sein. In ihrer letzten Aktualisierung hat Aemet die Warnung für die Costa del Sol, das Valle del Guadalhorce und Ronda auf die Stufe Orange angehoben, d. h. für Gebiete, in denen innerhalb einer Stunde mit Niederschlägen von 30 Litern pro Quadratmeter gerechnet wird. Für den Rest der Provinz, in dem mit Niederschlägen von bis zu 25 Litern gerechnet wird, sowie für Stürme und «die Bildung von Tornados ist nicht ausgeschlossen», gilt weiterhin die Stufe Gelb.

Für den Moment hat Aemet in seiner letzten Aktualisierung orangefarbene Warnungen in Huelva, Cádiz und Sevilla - wo kumulierte Niederschläge von 30 Litern erwartet werden - und gelbe Warnungen in den Provinzen Malaga und Cordoba aktiviert. Eine weitere Warnung gilt für Cádiz, Huelva und Sevilla, wo mit Böen von bis zu 70 Stundenkilometern gerechnet wird.

Für diesen 5. November prognostiziert die staatliche Agentur «einen bewölkten Himmel mit hoher Bewölkung, der sich zu bedecktem Himmel ausweitet, mit schwachen bis mäßigen Regenfällen, die sich ab Mittag von Westen nach Osten ausbreiten werden, intensiver in der westlichen Hälfte, wo es örtlich stark sein kann und von Gewittern begleitet wird».

«Am heutigen Mittwoch wird ein atlantisches Tief Andalusien mit einer damit verbundenen Front erreichen und in der westlichen Hälfte örtlich starke Regenfälle mit Gewittern und sehr starken Böen verursachen.

Was die Temperaturen betrifft, so werden die Tageshöchsttemperaturen am Donnerstag laut Aemet «im Allgemeinen um fünf oder sechs Grad» sinken. Die staatliche Agentur weist darauf hin, dass der Rückgang im Guadalquivir-Tal «intensiver» und an der Küste von Málaga weniger stark ausfallen wird. Die Nachttemperaturen sollen zwischen Donnerstag und Freitag «um etwa sechs Grad» sinken und bis zum Ende der Woche «mit geringen Veränderungen» bleiben. Die Höchsttemperaturen werden in Sevilla und Granada zwischen 23 und 26 Grad liegen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad in Malaga und Cádiz. Der Wind wird eher aus südlichen Richtungen wehen, mit starken Intervallen am Nachmittag und gelegentlich sehr starken Böen in der westlichen Hälfte.