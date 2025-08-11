Sur Deutsche

Feuerwehrleute, Guardia Civil und Gesundheitspersonal am Ort des Geschehens. In dem Kreis das betroffene Haus. SUR
Hausbrand

87-jähriger Mann stirbt bei Brand in seinem Haus in Frigiliana

Haus ist aus noch ungeklärter Ursache völlig ausgebrannt

Eugenio Cabezas

Frigiliana

Montag, 11. August 2025

Tragödie am Freitagnachmittag in Frigiliana: Ein 87-jähriger Mann, ein Einwohner von Frigiliana ausländischer Herkunft starb bei einem Brand in seinem Landhaus in dem gebiet Fuente del Conejo gegenüber dem Stadtzentrum der Gemeinde.

Der Alarm wurde gegen 17.30 Uhr ausgelöst, als mehrere Personen auf eine starke Rauchentwicklung aus einem ländlichen Bauernhaus aufmerksam machten. Lokale Polizeibeamte aus Frigiliana, Feuerwehrleute des Provinzialkonsortiums, die Guardia Civil und der Rettungsdienst wurden zum Ort des Geschehens gerufen, wo sich zahlreiche ländliche Wohnhäuser befinden.

Die Einsatzkräfte erstickten die Flammen in dem völlig ausgebrannten Gebäude und behandelten einen 34-jährigen Nachbarn wegen einer Rauchvergiftung, ohne ihn in ein medizinisches Zentrum bringen zu müssen.

Der Eigentümer des Hauses, Michael Tomas Stevenitt, der ausländischer Herkunft war, aber seit zwei Jahrzehnten in der Gemeinde lebte, kam bei dem Brand ums Leben. Sein lebloser Körper wurde im Inneren des Hauses gefunden.

Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen, um die Umstände dieses Brandes mit Todesfolge zu klären. Ein Justizausschuss aus Torrox wurde an den Tatort geschickt, um die Leiche zu bergen. Das Ereignis hat in der Stadt Frigiliana große Aufregung verursacht.

