Acht Unternehmen aus Rincón werden Teil der 'Sabor a Málaga'-Familie

Provinzchef Francisco Salado mit den Damen vom Naturmarkt Zurca in der Avenida del Mediterráneo in Rincón.

MARLENE WÖRNER RINCÓN DE LA VICTORIA. Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Die große Familie von 'Sabor a Málaga' wächst weiter. Letzte Woche wurden acht Betriebe aus Rincón der Marke hinzugefügt, mit der die Provinzregierung Produkte aus Málaga fördert. Provinzchef Francisco Salado würdigte die 2012 geschaffene Marke, die dazu beitrug, dass sich Unternehmen und Gastronomie der Provinz zunehmend auf lokale Produkte und traditionelle Rezepte konzentrieren.

Zu den neuen Einrichtungen, die aufgrund ihres Engagements für regionale Erzeugnisse nun das Siegel 'Sabor a Málaga' tragen, gehören das Hotel FAY Victoria Beach, die Strandbars Zorrocallao und Liceo Playa, die Restaurants Lacaliza und Alma Playa, der Naturmarkt Zurca und die Bäckereien Celi Ali und Guijarro.

Die 'Neuen' im Bunde

Auf der Terrasse des Vier-Sterne-Hotels FAY Victoria Beach an der Promenade von Rincón de la Victoria prägen Gerichte mit Erzeugnissen kleiner Produzenten aus Málaga die Karte. Das Hotel gehört der Unternehmensgruppe Guajes an, ebenso wie der Golfplatz Añoreta, das Restaurant Bendita Katalina und die Strandbar Zorrocallao in Rincón sowie die Taverne Mendalerenda in Málagas Soho-Viertel. Alle Betriebe sind mit 'Sabor a Málaga' verbunden.

Auch die Strandbar Zorrocallao bietet regionale Produkte, etwa Käseplatten aus Málaga, Porra Antequerana mit Wachtelei und iberischem Schinken und verschiedene andere Leckerbissen.

Die Küche der Strandbar Liceo Playa ist mediterran und bietet Fisch und Meeresfrüchte vom lokalen Markt oder frische, saisonale und regionale Produkte wie Mangos und Avocados aus der Axarquía. Die Jahreszeiten bestimmen das kulinarische Angebot.

Nicht weit entfernt liegt das Restaurant Alma Playa, dessen Küche sich durch lokale und saisonale Produkte auszeichnet, die mit Sorgfalt und Liebe zubereitet werden. Im Mittelpunkt stehen Rezepte aus Málaga, zu denen auch verschiedene Varianten des Boquerón Victoriano gehören. Das einzigartige 'Gazpachuelo' der Inhaberin und Köchin Daniela Romero gewann im April den dritten Platz bei der Meisterschaft 'Sabor a Málaga Gourmet Gazpachuelos' in Madrid.

Frische Produkte aus der Region zeichnen auch das auf mediterrane Küche spezialisierte Restaurant Lacaliza in La Cala del Moral aus. Hier kann man Fisch und Meeresfrüchte vom Fischmarkt in Caleta de Vélez oder Reisgerichte mit Fischbrühe und andere Produkte der Küste Málagas genießen.

Der Naturmarkt Zurca in der Avenida del Mediterráneo verkauft Naturprodukte und Bio-Lebensmittel lose und verpackt, glutenfrei, vegan, laktose- und zuckerfrei. Zahlreiche Produkte tragen das Siegel 'Sabor a Málaga'.

Auch zwei Bäckereien dürfen künftig die Marke der Provinz tragen: Guijarro in La Cala del Moral ist ein Maßstab für handwerkliche Backwaren und traditionelles Gebäck und bietet täglich frische Produkte aus hochwertigen Zutaten; Celi Ali Gluten Free in der Avenida del Mediterráneo ist auf die handwerkliche Herstellung glutenfreier Produkte spezialisiert.