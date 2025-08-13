Nerja ist bereit für die Fiesta Blanca am Strand El Salón

Eugenio Cabezas Nerja Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Eine der klassischen Sommerveranstaltungen von Nerja seit über einem Jahrzehnt steht vor der Tür. Der Stadtrat für Jugend, Daniel Rivas, und die Stadträtin für Tourismus, Ana María Muñoz, stellten eine der am meisten erwarteten Veranstaltungen des Sommers vor, die Fiesta Blanca, die dieses Jahr ihre 16. Ausgabe feiert. Sie findet am 14. August ab 21 Uhr am Strand El Salón statt.

«Die DJs Elías Moreno, Manuel Moreno und Marblack werden der Nacht Rhythmus verleihen, mit einer Musikauswahl für jedes Publikum. Auch Live-Auftritte und die traditionellen Überraschungen dieses Festes, das in einem ibizenkischen Ambiente stattfindet, werden nicht fehlen», so der Stadtrat für Jugend.

Rivas betonte, dass die Teilnehmer wie bei früheren Editionen den Photocall-Service nutzen können und exklusive Geschenke erhalten, sofern sie, wie es die Ästhetik des Festivals vorschreibt, ganz in Weiß gekleidet sind.

Die Stadträtin für Tourismus hob die Bedeutung der Fiesta Blanca hervor, die vom Rathaus im Jahr 2019 zum Fest von besonderem touristischem Interesse auf lokaler Ebene erklärt wurde. Das Rathaus lädt alle jungen Leute aus der Gemeinde und alle Besucher dazu ein, an diesem «einzigartigen Event» am Strand El Salón neben dem Balcón de Europa, dem touristischen Aushängeschild der Stadt, teilzunehmen und eine unvergessliche Nacht am Meer zu genießen.