Ausländischer Tourist stirbt in Nerja beim Kajakfahren zum Wasserfall von Maro

Eugenio Cabezas Nerja Donnerstag, 31. Juli 2025

Am Mittwochnachmittag hat am Strand Burriana, dem belebtesten und kosmopolitischsten Strand von Nerja, große Trauer geherrscht. Ein ausländischer Tourist im Alter von 67 Jahren war auf der bekannten Kajakstrecke zum Wasserfall Cascada Grande de Maro gestorben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als der Mann ohnmächtig wurde und ins Wasser fiel, während er mit seiner Frau im Kajak auf der Höhe des Strandes von La Caleta de Maro saß, ganz in der Nähe des spektakulären Wasserfalls. In der Nähe befanden sich andere Kajaks des Unternehmens, das dem Paar das Boot geleihen hatte. Von einem dieser Boote sprang ein Führer ins Wasser, um den Mann zu retten.

Bis zu drei Rettungsboote, sowohl von der Firma, die den Verleih anbietet, als auch vom Rettungsdienst der Gemeinde Nerja, näherten sich der Stelle, an der sich der ausländische Tourist befand, und brachten den bewusstlosen Mann zum Strand von Burriana.

«Das ist das erste Mal, dass uns so etwas passiert»

Der Notruf 112 Andalusien erhielt einen Anruf, in dem ein Mann mit Herz-Lungen-Stillstand am Strand von Burriana gemeldet wurde, woraufhin die örtliche Polizei, die Guardia Civil und der Rettungsdienst alarmiert wurden. Trotz der Bemühungen der Fachleute, ihn wiederzubeleben, indem sie kardiopulmonale Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten, starb der Tourist am Strand.

Das Unternehmen, das die Kajaks verwaltet und vermietet und seit mehr als zwanzig Jahren in dem Gebiet tätig ist, erklärte gegenüber SUR, dass dies das erste Mal sei, dass ihnen so etwas passiert sei, weshalb sie den Tod des Mannes «zutiefst» bedauerten und der Familie ihr «tiefes Beileid» ausgesprochen hätten.

Mit der Anmietung dieser Geräte unterschreiben die Benutzer eine Erklärung, dass sie keine gesundheitlichen Probleme haben und die Risiken der Outdoor-Aktivitäten übernehmen. Die Hin- und Rückfahrt dauert etwa zwei Stunden bei einer Strecke von sechs Kilometern.