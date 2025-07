Der spektakuläre Wasserfall von Maro - ein Natuschauspiel im Sommer

Eugenio Cabezas Nerja Sonntag, 13. Juli 2025 Compartir

Der Wasserfall Cascada Grande de Maro im Naturschutzgebiet Maro-Cerro Gordo zwischen Nerja und Almuñécar ist nach den Dürrejahren 2022 und 2023 zum zweiten Mal in Folge zu einem «Pilgerort» für Tausende von Touristen geworden, die in diesem Sommer nach Nerja kommen. Nachdem er in den letzten beiden Jahren aufgrund der Dürre die meiste Zeit nicht aktiv war, wurde er im Herbst, dank der reichlichen Niederschläge mit fast 600 Litern pro Quadratmeter im Stausee von La Viñuela, mit neuer Kraft wiedergeboren.

Das einzigartige Naturschauspiel des Süßwassers, das in den Bergen der Sierra Almijara, in Luftlinie kaum einen Kilometer entfernt entspringt und nach Durchquerung der Schlucht von Sanguino oder Campillo aus etwa 15 Metern Höhe ins Meer stürzt, ist im Juli ein spektakulärer Anblick, der täglich Hunderte von Badegästen und Wanderern anlockt. Obwohl die Wassermenge im Vergleich zum Frühjahr deutlich zurückgegangen ist, ist die Kaskade, die über die Klippe hinunter ins Meer stürzt, immer noch sehr beachtlich und erfreut Tausende von Paddlern, die mit ihren Kajaks oder Surfbrettern dorthin gelangen.

Die Strecke vom Burriana-Strand in Nerja aus, wo man bei verschiedenen zertifizierten Unternehmen Boote mieten kann, ist etwa drei Kilometer lang. Die Hinfahrt dauert rund eine Stunde, die Rückfahrt eine weitere. Die Ausflüge, die von Anbietern wie Educare Aventura organisiert werden, kosten 60 Euro für zwei Personen und dauern zweieinhalb Stunden.

Eine andere, weitaus weniger anstrengende Möglichkeit ist es, von den Stränden von La Caleta de Maro oder Maro aus dorthin zu gelangen, von denen die Cascada Grande nur 500 Meter entfernt ist. Wer es schafft, in die Nähe zu gelangen, kommt auf jeden Fall in den Genuss eines einzigartigen Schauspiels, das den ganzen Sommer über andauern soll, obwohl das Wasser des Nacimiento de Maro hauptsächlich für die Landwirtschaft in den fruchtbaren Ebenen von Maro und Tetuán genutzt wird.

Grundwasserleiter von Maro

Die Cascada Grande de Maro ist nichts anderes als das Überbleibsel der landwirtschaftlichen Nutzung. Unter dem beeindruckenden Wasserfall bilden sich nachmittags regelrechte «Staus» aus Kanus und Paddelbrettern, die unter ihm hindurchfahren, um das einzigartige Gefühl eines echten «Regens» mitten im Sommer zu genießen. «Es sieht aus wie an den Niagarafällen», sagt einer der Ausflügler, während er sein Handy mit der unverzichtbaren Plastikhülle herausholt und einige Fotos und Videos mit seinen Begleitern macht.

Nach der Foto- und Videosession für die sozialen Netzwerke ist es Zeit für die Rückfahrt, die viele in einem langsameren Tempo antreten, nicht nur aufgrund von Müdigkeit, sondern auch, um die unglaublichen Aussichten und Landschaften der Klippen zu genießen, die die Strände von Burriana und La Caleta de Maro trennen und an manchen Stellen bis zu 80 Meter hoch sind.

Während im letzten August nur wenig Wasser floss, ist die Enklave in diesem Sommer in Bestform

Während der Wasserfall im letzten August nur wenig Wasser führte, bietet er in diesem Sommer sein bestes Bild seit 2021. In den Jahren 2022 und 2023 befand sich der Wasserfall praktisch das ganze Jahr über «im Schlaf» und war nur an ganz bestimmten Tagen zu sehen, wenn in der Sierra Almijara ein paar Regenschauer fielen.

In dem zu Nerja gehörenden Dorf Maro, in dem rund 800 Einwohner gemeldet sind, atmete man im Frühjahr 2024 auf, erleichtert über die Wiederauffüllung des Grundwasserleiters, nachdem die Stadtverwaltung nach dem Rückgang des Grundwasserleiters Mitte Dezember 2023 verkündete, dass das Wasser «aufgrund zu hoher natürlicher Radioaktivität» nicht für den Verbrauch geeignet sei. Daraufhin schloss das Rathaus das Dorf an das Versorgungsnetz von Nerja an, um Trinkwasser aus dem Grundwasserleiter des Río Chíllar zu beziehen.