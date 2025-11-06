Alter Steinbruch von Nerja wird in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt

Eugenio Cabezas Nerja Donnerstag, 6. November 2025 Teilen

Die Schlucht Barranco de Los Colmenarejos im Gemeindegebiet von Nerja ist einer der wenigen periglazialen Wasserläufe im Naturpark Sierras Tejeda, Almijara und Alhama. Der erste Abschnitt des Flusses, der kaum einen Kilometer von der Ortschaft Maro in Nerja entfernt liegt, ist ein riesiger stillgelegter Kalksteinbruch, in dem seit mehr als zwei Jahrzehnten etwa zwanzig Industriefahrzeuge und große schwere Maschinen stehen, die häufig Ziel von Diebstahl und Vandalismus sind.

Die ehemalige Minenanlage wurde am 20. Juli 2000 vom Rathaus Nerja versiegelt. Mehr als ein Jahrzehnt lang versuchte der ehemalige Eigentümer, das Baustoffunternehmen Orlando S.L., gerichtlich zu erreichen, dass er seine Abbautätigkeit wieder aufnehmen durfte, da die Konzession noch nicht abgelaufen war und nur drei der zehn Hektar Fläche ausgebeutet worden waren. Dies war auch bei einem anderen Steinbruch in der Gemeinde Canillas de Albaida der Fall, der immer noch aktiv ist, obwohl er ebenfalls innerhalb der Grenzen des Naturparks liegt.

In mehreren Gerichtsurteilen wurde die Entscheidung des Rathauses, den Steinbruch zu versiegeln, bestätigt

Die Gerichte bestätigten jedoch die Entscheidung des Rathauses von Nerja in mehreren Gerichtsurteilen. Seit 2013 bemüht sich der Geschäftsmann Orlando Rodríguez aus Vélez-Málaga, um die entsprechenden Genehmigungen der Verwaltungen, um alle dort verbliebenen schweren Maschinen entfernen zu können. Nach zwölf Jahren bürokratischer Verfahren ist dieser Schritt nun vollzogen und die Restaurierungsarbeiten im alten Steinbruch Colmenarejos haben begonnen.

Dies teilte das Rathaus von Nerja mit. Der Stadtrat für Umwelt, Javier Rodríguez (PP), berichtete, dass das Unternehmen Materiales de Construcción Orlando S. L. nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen mit den Vorarbeiten begonnen hat, die die Renaturierung des alten Steinbruchs 'Orlando' ermöglichen. Konkret haben die Arbeiten mit der Anpassung der Zufahrtsstraße zum Steinbruch begonnen. Nach Abschluss der Arbeiten werden die stillgelegten Maschinen entfernt, der Schutt beseitigt und Erdarbeiten zur ökologischen Sanierung des Geländes durchgeführt.

Wiederherstellungsplan

Seit der Beendigung der Steinbruchkonzession und trotz verschiedener Anträge der Gemeinde legte das Unternehmen der Junta de Andalucía erst im Jahr 2020 den sogenannten «Wiederherstellungsplan» vor, «der die für die endgültige Schließung erforderlichen Maßnahmen enthält». Nach mehreren Sitzungen zwischen dem Unternehmen, den Regionaldelegationen für Industrie und Umwelt der Junta de Andalucía und den Technikern der Gemeinde wurde dieser Plan schließlich von der Regionalverwaltung genehmigt und die Genehmigungen erteilt, die den Beginn der Maßnahmen ermöglichten.

Schließlich haben sowohl Bürgermeister José Alberto Armijo (PP) als auch der Stadtrat für Umwelt in einer Erklärung ihre «Zufriedenheit» über den Beginn der Arbeiten zum Ausdruck gebracht und betont, dass «endlich, nach Jahren der Einstellung der Nutzung, das Unternehmen Materiales de Construcción Orlando S. L. mit der Wiederherstellung begonnen hat». Sie bedankten sich auch für die Koordination aller Beteiligten (Stadtverwaltung, Junta de Andalucía und das Unternehmen selbst) und betonten, dass diese Aktion «ein wichtiger Schritt zur endgültigen Wiederherstellung dieses Naturgebiets von Nerja» sei.

«Nach Jahren der Betriebseinstellung hat das Unternehmen nun endlich mit der Sanierung begonnen» José Alberto Armijo Bürgermeister von Nerja

Hinter der Situation des alten Steinbruchs verbirgt sich ein Konflikt, der vor mehr als zwei Jahrzehnten begann, als die Junta de Andalucía im November 1999 die Ausweisung des Naturparks Sierras Tejeda, Almijara und Alhama vornahm. Das Rathaus von Nerja betrachtete die Genehmigung zur Nutzung dieses Steinbruchs, neben dem des Río de la Miel, als abgelaufen, der anschließend 18 Jahre lang als Schutt- und Baumschnittdeponie genutzt wurde.

Im letzteren Fall wurden Ende 2022 und Anfang 2023 der Bürgermeister von Nerja, die Stadträtin für Wohnungsbau, Nieves Atencia (PP), und sechs örtliche Bauunternehmer auf die Anklagebank gebracht. Alle wurden vom 15. Strafgerichtshof freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft, die zwei Jahre Haft und 18 Monate Berufsverbot gefordert hatte, legte gegen das Urteil in Bezug auf das Stadtoberhaupt Berufung ein. Das Provinzgericht wies das Gericht an, ein neues Urteil zu fällen. Im Februar dieses Jahres sprach das Gericht Armijo zum zweiten Mal frei.