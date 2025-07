Parador in Nerja wird aufgrund kompletter Renovierung für zwei Jahre geschlossen

Eugenio Cabezas Nerja Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Kurz vor seinem 60-jährigen Jubiläum bereitet sich der Parador de Turismo de Nerja auf seine große Renovierung vor. Die Einrichtung, die Mitte der 1960er Jahre gebaut wurde und heute über insgesamt 98 Zimmer verfügt, ist eines der Aushängeschilder des Tourismus in der Gemeinde.

Der Parador soll nun die größte Renovierung seiner Geschichte erfahren. Die Arbeiten, deren Dauer auf zwei Jahre geschätzt wird, sollen am 1. Oktober beginnen, weshalb das Hotel dann geschlossen wird. Dies ist bereits der Hauptbuchungswebsite des staatlichen Hotelbetriebs , der zur Kette Paradores de Turismo de España gehört, zu entnehmen. Die geplante Investition für die Arbeiten beläuft sich auf rund 14,45 Millionen Euro.

Alle Zimmer des auf der Klippe des Burriana-Strandes gelegenen Komplexes sollen renoviert und modernisiert werden. Eine Erhöhung der Unterbringungskapazität ist jedoch nicht vorgesehen. Die Arbeiten werden von der Zentralregierung mit Mitteln des europäischen Next Generation Fonds und von der öffentlichen Gesellschaft mit eigenen Mitteln kofinanziert. Dies ist nicht die einzige Investition, die für das Parador-Netz in Málaga geplant ist, zu dem vier weitere Einrichtungen gehören. Das Projekt in Nerja ist jedoch das größte und das einzige, das eine vollständige Schließung der Einrichtung für zwei Jahre zur Folge hat.

Investitionen in das Netz der Paradores in Málaga

Für den Parador von Antequera sind 450.000 Euro an Investitionen vorgesehen, für Málaga Gibralfaro 676.250 Euro, für Málaga Golf in Guadalmar 1,17 Millionen Euro und für Ronda 1,1 Millionen Euro. Insgesamt werden die andalusischen Paradores eine Wirtschaftsspritze von 35 Millionen Euro erhalten.

Die Investitionen von Turespaña sind Teil von Maßnahmen in ganz Spanien in 39 Paradores, die sich in als Stätte von kulturellem Interesse (BIC) eingestuften Gebäuden oder Umgebungen befinden, die eine Investition von 80 Millionen Euro für die Erhaltung, Sanierung und Aufwertung dieser Paradores umfassen werden.

BIC Paradores

In Andalusien werden die Arbeiten in sechs BIC-Paradores mit einer Gesamtinvestition von 6,5 Millionen Euro durchgeführt. Darüber hinaus werden derzeit sechs Projekte für 'Masterpläne' für BIC-Paradores ausgeschrieben. Nach Angaben des öffentlichen Unternehmens handelt es sich bei einem Masterplan um ein Dokument, in dem das Gebäude unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht wird und das eine Studie über die Nutzungen und Funktionen für eine bessere Erhaltung enthält und ein Programm mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen vorschlägt.

Die von Turespaña im Rahmen des Sanierungsplans getätigten Investitionen umfassen im Einzelnen den Parador de Carmona in Sevilla mit 1,44 Millionen Euro. 2,34 Millionen Euro werden in den Parador von Granada investiert. Im Parador von Jaén sind Investitionen in Höhe von 927.613 Euro vorgesehen. Im Parador von Ronda werden 697.810 Euro in Arbeiten zur Verbesserung der Erhaltung investiert.

28,7 Millionen in Andalusien

Im Parador de Úbeda in Jaén werden etwas mehr als eine Million Euro in die Restaurierung investiert.

Die von Paradores geplanten und durchgeführten Investitionen belaufen sich auf 28,7 Millionen Euro. Sie umfassen Maßnahmen in allen 16 Einrichtungen des andalusischen Paradores-Netzes.

Die Paradors in Andalusien erreichten in 2023 eine Auslastung von 77 Prozent - 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr

Die Paradores in Andalusien erreichten im Jahr 2023 eine Auslastung von 77 Prozent, 4,5 Prozent mehr als im Jahr 2022. In dieser autonomen Gemeinschaft stechen die ausländischen Gäste hervor, mit 80 Prozent der Besucher in Granada und 71 Prozent in Ronda. Was die Gastronomie betrifft, so wurden im Jahr 2023 über 353.000 Mahlzeiten in den Restaurants serviert. Von den 16 Paradores in Andalusien sind sechs als Stätten von kulturellem Interesse (BIC) eingestuft: Arcos de la Frontera in Cádiz, Carmona, Granada, Jaén, Ronda und Úbeda.

Der Parador Nacional de Turismo de Nerja, der sich an den östlichsten Klippen des Burriana-Strandes befindet, wurde am 19. Juli 1965 in Betrieb genommen, obwohl seine offizielle Einweihung erst im Frühjahr 1966 stattfand, als der damalige Minister für Tourismus, der inzwischen verstorbene Manuel Fraga Iribarne, die Anlage besuchte. Dieses historische Ereignis weckte große Erwartungen in der Stadt, die gerade die ersten ausländischen Touristen empfing.