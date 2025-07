Elf Neuzugänge: Ortspolizei von Vélez-Málaga hat jetzt mehr als hundert Beamte

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 8. Juli 2025 Compartir

Das Regierungsteam im Rathaus von Vélez-Málaga ist nach wie vor entschlossen, die materiellen und personellen Ressourcen der Lokalpolizei der Axarquía-Hauptstadt zu erhöhen. Bürgermeister Jesús Lupiáñez begrüßte am Montag eine neue Gruppe von Polizisten, die im Dienste der Einwohner und Besucher stehen. Insgesamt elf Polizeibeamte, die im Januar ihren Dienst angetreten haben, werden bis November in der Praktikumsphase Teil des Sicherheitskorps bilden.

Die Beamten verstärken das Personal der Ortspolizei, da sie ihre theoretische Ausbildung, die in den letzten vier Monaten an der Akademie des Instituts für Notfälle und öffentliche Sicherheit in Andalusien (IESPA) in Sevilla stattfand, bereits abgeschlossen haben. Mit diesen elf Neuzugängen hat die Polizei in Vélez-Málaga die Hundertermarke überschritten, die jedoch noch weit von den 120 Beamten des Jahres 2008 entfernt ist. Das Ziel der Stadtregierung ist es, innerhalb von maximal zwei Jahren 130 oder 140 Beamten zu erreichen.

Der Bürgermeister empfing die neuen Beamten im Hauptquartier der Ortspolizei. Die neuen Mitarbeiter werden die in Sevilla begonnene Ausbildung in Vélez-Málaga abschließen, um im November ihr Amt als vollwertige Beamten anzutreten.

«Diese Neuzugänge tragen zu unserer kontinuierliche Arbeit für die Stärkung der Sicherheit in der Gemeinde bei» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Lupiáñez betonte, dass diese Neuzugänge «zu unserer kontinuierlichen Arbeit zur Stärkung der Sicherheit in der Gemeinde beitragen, damit unsere Straßen jeden Tag sicherer werden. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die von der lokalen Polizei geleistet wird», sagte er. Die elf neuen Mitglieder des Sicherheitskorps behalten ihren Status als Polizeianwärter bei, bis die letzte Phase der Ausbildung abgeschlossen ist, die sie in Vélez-Málaga absolvieren. Durch den gemeinsamen Dienst mit erfahreneren Kollegen erlangen sie Kenntnis über die lokale Szene und ihre Besonderheiten.

Diese Verstärkung des Sicherheitskorps kommt zu der im Januar erfolgten Einrichtung von sechs neuen Offiziersposten und zwei Agenten hinzu, die bereits in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen ihre Arbeit verrichten.

Der Bürgermeister und der Leiter der örtlichen Polizei wiesen auf eine neue Entwicklung hin. Es handelt sich um die kürzlich erfolgte Ausschreibung neuer Polizeistellen, wobei eine Quote für aktives Militärpersonal reserviert ist, ein Bereich, in dem es in den letzten Monaten eine erhöhte Nachfrage gab. Diese Änderung des Auswahlverfahrens wird «in Zukunft» die Einstellung neuer Beamten ermöglichen.

«Effizienter und garantiert»

Der jüngste Schritt der Stadtverwaltung ist entscheidend, um der Bevölkerung und den Besuchern eine «effizientere und garantierte Sicherheit» zu bieten, betonte Lupiáñez, der vom Leiter der örtlichen Polizei, Rafael Mora, begleitet wurde.

Der Ratsherr bekräftigte das Engagement der Stadtregierung für «eine Gemeinde mit hohen Sicherheitsstandards» und fügte hinzu, dass «auch mit Nachdruck an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Bediensteten», gearbeitet wird, um den Hauptsitz der Polizeidirektion so bald wie möglich «in das Mercovélez-Gebäude» verlegen zu können.

Mit der jüngsten Erweiterung des Sicherheitskorps erreicht die Ortspolizei von Vélez-Málaga rund einhundert Mitglieder, die für den Dienst an der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, darunter Polizisten und Kommandanten.

Nachdem in den letzten Monaten die ersten zwanzig Videoüberwachungskameras in den Straßen installiert wurden, ist es das Ziel der Regierung im Rathaus von Vélez-Málaga, diese Zahl auf über fünfzig zu erhöhen.