Neue Straße wird die Calle Mirador de La Dehesa mit La Rabitilla in Torrox verbinden

Neue Impulse für die Verbesserung der städtischen Infrastrukturen in Torrox. Eine neue Straße wird die Calle Mirador de la Dehesa mit La Rabitilla über Fuente Cambil verbinden. Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, betonte in einer Erklärung, dass auf diese Weise «ein besserer Zugang und eine bessere Kommunikation in der gesamten Umgebung erreicht werden, was zu einem viel flüssigeren Straßenverkehr führen wird».

Medina betonte, dass das südliche Ende der neuen Straße von El Mirador de la Dehesa und Fuente Cambil aus eine direkte Verbindung zu «so wichtigen Einrichtungen wie den Schulen IES Jorge Guillén und CEIP Mare Nostrum, dem Theater Villa de Torrox oder der Lokalen Autonomen Stelle für Beschäftigungsförderung und wirtschaftliche Entwicklung (OALDE)» herstellen wird.

Der Bürgermeister erinnerte auch daran, dass in den nächsten Tagen der neue kostenlose asphaltierte und beschilderte Parkplatz in La Rabitilla, ähnlich dem in Ferrara , fertiggestellt wird, «der ebenfalls zur Entlastung des gesamten Gebiets beiträgt und eine große Verbesserung der Qualität des täglichen Lebens der Bewohner darstellt».

Die neue Straße, die durch die städtische Infrastruktur gebaut wird, erfordert eine Investition von etwa 200.000 Euro vom Bauträger Pink Bay Investments S. L. und die geschätzte Fertigstellungszeit beträgt etwa zwei Monate.

Asphaltierungsplan

Sie wird nicht nur die Mobilität von Fußgängern und Straßenverkehr verbessern, sondern auch die vollständige Anbindung des Wohnkomplexes Cambil mit seinen drei Blöcken ermöglichen. Die Straße wird asphaltiert und mit allen entsprechenden öffentlichen Diensten wie Strom- und Wasserversorgung, Kanalisation, Regenwasserableitung, Beleuchtung und Kommunikation ausgestattet.

Medina erinnerte daran, dass das Rathaus von Torrox derzeit eine Asphaltierungs- und Belagskampagne «in mehreren strategischen Bereichen der Gemeinde» abschließt. Mit einer Investition von fast 200.000 Euro werden Arbeiten auf den Parkplätzen von La Rabitilla, dem Carril de Sevilla (Carretera del Pantano) und den Straßen Cabra und Lince in Torrox Park durchgeführt, «um die Verpflichtungen gegenüber den Bewohnern dieser Gebiete zu erfüllen und grundlegende Aspekte für die Mobilität und Sicherheit von Fahrzeugen und Personen zu verbessern», schloss Medina.

Asphaltierung des Parkplatzes in La Rabitilla

Andererseits ist der neue Parkplatz im Stadtteil La Rabitilla, der über mehr als 140 kostenlose asphaltierte und markierte Stellplätze verfügt, bereits in Betrieb. «Es wurde viel Arbeit geleistet, seit wir die kostenlose Übertragung des Grundstücks vom Eigentümer vereinbart haben. Es wurden riesige Mengen an Erde aufgeschüttet, um dieses Gelände zu ebnen, und später wurde das Land erworben», sagte Medina beim Besuch des neuen Parkplatzes mit der Stadträtin für Stadtplanung, Paula Moreno. Schließlich «wurde es asphaltiert und markiert, damit es von den Anwohnern und denjenigen, die zur Schule, zum Gymnasium, zum Theater oder zur Werkstattschule gehen, genutzt werden kann», so der Ratsherr.

Die neuen Parkplätze, die bisher auf einer unbefestigten Fläche lagen, wurden in den letzten Tagen nach den Asphaltierungsarbeiten auf dem Gelände markiert und ordnungsgemäß beschildert. Medina erinnerte daran, dass das PP-Regierungsteam in einer Plenarsitzung im Oktober 2023 den Erwerb von mehr als 4.300 Quadratmetern für diese oberirdischen Parkplätze mit einem Budget von 544.000 Euro in der Covalmón-Ebene in La Rabitilla genehmigt hatte.