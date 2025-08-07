Sur Deutsche

Präsentation von «Flavours of the world on wheels». SUR
Food-Trucks, Kunsthandwerk und Musik in El Morche an diesem Wochenende

Flavours of the World on Wheels« findet in den Dünen von La Carraca statt

Isabel Méndez

Torrox

Donnerstag, 7. August 2025

Foodtrucks, Live-Konzerte, Kunsthandwerk und ein Kinderbereich sind die Zutaten von «Flavours of the world on wheels», einem gastronomischen und musikalischen Festival, das vom 7. bis 10. August in den Dünen von La Carraca in El Morche stattfindet.

Das Festival öffnet an allen vier Tagen ab 19.30 Uhr seine Pforten mit kulinarischen Angeboten aus verschiedenen Teilen der Welt, die von den neun teilnehmenden Food Trucks präsentiert werden. Außerdem gibt es einen Kinderbereich für die Kleinsten, Kunsthandwerksstände und ein Musikprogramm, das die Nächte am Meer mit Rhythmus und Energie füllen wird. Die Live-Konzerte beginnen am Donnerstag mit Mami Curl Dúo und Zayas, am Freitag mit Nito Inza und Dr. No. Der Samstagabend wird von Just Us und Proyecto Mandarina belebt, und das Festival endet am Sonntag mit Dos Lunas und Barón Dandy.

