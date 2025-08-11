Guardia Civil und Polizei geht verstärkt gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Rincón de la Victoria vor

SUR Rincón de la Victoria Montag, 11. August 2025 Teilen

Vor wenigen Tagen fand unter dem Vorsitz des Bürgermeisters von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, eine Sitzung des lokalen Ausschusses für Sicherheit statt, in der die Änderung des operativen Verfahrens zur Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen dem Kommando der Guardia Civil in Málaga und dem Rathaus von Rincón beschlossen wurde, mit dem Ziel, die Einhaltung der rechtlichen Schutzmaßnahmen für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt zu gewährleisten.

An der Sitzung nahmen teil: der Chef der Regierungsdelegation von Málaga, Francisco José Miranda; der Stadtrat für öffentliche Sicherheit, Manuel García; der Leiter der Guardia Civil in Vélez-Málaga, Francisco Manuel García; Leutnant der Guardia Civil in Vélez-Málaga, Cristina Sánchez; Oberleutnant der Guardia Civil in Rincón, José Manuel Pérez; der Chefinspektor der Ortspolizei von Rincón, Francisco Javier Casanova, und der stellvertretende Inspektor, Javier Villa; der Provinzchef des Nationalen Polizeikorps der Autonomen Gemeinschaft Andalusien, Francisco Campos.

«Mit dieser Aktualisierung des VioGén-Protokolls verstärken wir den Schutz der Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt in unserer Gemeinde. Wir machen einen weiteren Schritt nach vorn bei der Verbesserung der Reaktions- und Schutzmechanismen, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten», erklärte Salado.

Dieses neue Protokoll, das Teil des seit dem 30. Juni 2025 geltenden Systems VioGén-2 ist, enthält Verbesserungen bei der polizeilichen Bewertung des Risikoniveaus und der Verfolgung der Fälle.

Bei der Sitzung wurden verschiedene Themen im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit behandelt. Dazu gehören die Koordinierung des Zugriffs der lokalen Polizei auf die SIGO-Datenbank und die Festlegung gemeinsamer Handlungskriterien für die verschiedenen Polizeikräfte in der Gemeinde.

Außerdem wurde vor den Toren des Rathauses eine Schweigeminute zum Gedenken an die letzte ermordete Frau eingelegt, um geschlechtsspezifische Gewalt auf das Schärfste zu verurteilen.