Guardia Civil untersucht neue Welle von gewaltsamen Einbrüchen in Landhäuser in Torrox

Eugenio Cabezas Torrox Montag, 17. November 2025

Neue Welle von gewaltsamen Einbrüchen auf ländliche Häuser in der Axarquía: Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Täter von mindestens einem halben Dutzend Einbrüchen in Anwesen in der Gemeinde Torrox ausfindig zu machen, die sich in einem Zeitraum von nur vier Stunden, zwischen 22 und 2.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag und am frühen Samstagmorgen ereigneten.

Die vier Täter waren mit Sturmhauben bekleidet, um ihre Gesichter zu verdecken, und trugen Messer bei sich, mit denen sie eine der Familien bedrohten. Die Einbruchsserie begann am Freitag gegen 22 Uhr in der Gegend des Carril de la Rejana, einer Betonstraße, die in der Gemeinde Nerja beginnt und in die Gemeinde Torrox führt.

Die Einbrecher waren auf der Suche nach Geld und Schmuck sowie anderen Wertgegenständen. Bei dem Überfall auf eines der Häuser bedrohten sie eine Mutter und ihren Sohn, einen ausländischen Staatsangehörigen, mit Messern. Die Einbrecher verletzten keinen der Bewohner. Als sie das Haus durchwühlt hatten, verließen sie es mit hoher Geschwindigkeit. Auf ihrer Flucht überfuhren sie fast den Hund der Familie.

Die Einbrecher setzten ihre kriminelle Route durch andere nahe gelegene Immobilien fort und brachen in mehr als zehn Häuser ein. In eines dieser Häuser, das ebenfalls bewohnt war, gelang es ihnen schließlich nicht, einzudringen. Die Guardia Civil schickte mehrere Einheiten in die Gegend, konnte die Angreifer jedoch nicht aufspüren. Die Guardia Civil untersucht noch immer diese Vorfälle, die von den Eigentümern und Bewohnern der Häuser gemeldet wurden.

Die Behörden haben die Bewohner verstreut liegender Häuser auf dem Land aufgefordert, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, ihre Häuser gut zu sichern und keine Werkzeuge oder andere Wertgegenstände draußen liegen zu lassen, die potenziellen Kriminellen das Eindringen erleichtern könnten.