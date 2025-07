Lavendel-Anbau in Alfarnatejo im Hinterland der Provinz Málaga soll der Entvölkerung entgegenwirken und Touristen anlocken

Javier Almellones Alfarnatejo Mittwoch, 9. Juli 2025 Compartir

Angesichts des Mangels an wirtschaftlichen Ressourcen muss die Phantasie bemüht werden. Das ist das Schicksal vieler Dörfer in der Provinz Málaga, die nach kostengünstigen Instrumenten suchen, um die Entvölkerung zu verhindern und natürlich auch, um auf möglichst nachhaltige Weise Wohlstand zu schaffen. Dies ist der Fall von Alfarnatejo, einem der Dörfer mit den wenigsten Einwohnern in der Axarquía - etwa 400 -, das seit fast einem Jahr die klare Idee hat, seine Zukunft mit dem Anbau von Lavendel zu verbinden. Diese aromatische Pflanze könnte in den kommenden Jahren der Schlüssel sein, um Besucher in dieses Dorf zu locken.

Zurzeit ist der Lavendel in dem botanischen Garten Alfarnatejo, in seinem Kletterpark Alfarnatura und in den Straßen sehr präsent, wo mehr als fünfzig Lavendelpflanzen stehen, die bereits ihren charakteristischen Duft verströmen. Vor allem im Juli, wenn der Lavendel blüht und die charakteristischen violetten Farbtöne erzeugt, die sich von den weißen Fassaden des Dorfes abheben. Sie wurden auch auf verschiedenen Grundstücken rund um das Stadtzentrum angepflanzt.

Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium, da die erste Kampagne dazu diente, das Potenzial zu erkennen, Mitarbeiter und Sponsoren zu suchen und Fehler bei der Standortwahl zu korrigieren, da es sich um eine Pflanze handelt, die in einem flachen Gebiet nicht überschwemmt werden darf. «Es ist ein Projekt, das viel Arbeit erfordert, und da es sich um ein kleines Dorf handelt, ist es noch schwieriger, aber wir suchen nach Hilfe, um es so gut wie möglich zu machen», erklärt Daniel Benítez, der Bürgermeister von Alfarnatejo, der die Idee hatte, Lavendel mit seinem Dorf zu verbinden.

J. A. und Asociación Lavanda de Barro

Alles begann mit einem Wirbelsäulenproblem, bei dem das Einzige, was seine Schmerzen linderte, ein paar in der Mikrowelle erhitzte Beutel mit Lavendelsamen waren. Von da an ging Daniel das Licht auf. «Ich erkannte, dass es das war, was ich für mein Dorf brauchte, dass es ein landwirtschaftliches Produkt war, das aber gleichzeitig als Touristenattraktion genutzt werden konnte», sagt der Bürgermeister.

Und diese ersten Ideen nahmen mit dem Anbau dieser aromatischen Pflanze an verschiedenen Orten sowohl im Dorfzentrum als auch in der Umgebung Gestalt an. Pflanzgefäße, Blumentöpfe, Blumenbeete und sogar einige Felder in der Umgebung waren die Orte, an denen die ersten Samen gepflanzt wurden.

Nach diesem ersten Schritt hat der Bürgermeister von Alfarnatejo an mehrere Türen geklopft, um sein Projekt sowohl bei öffentlichen Einrichtungen als auch bei privaten Unternehmen vorzustellen. Von den ersteren versichert Daniel Benítez, dass er bereits die Zustimmung der Provinzverwaltung hat, während er von den letzteren die feste Zusage von des Gewächshauses Víveros Guzmán erhalten hat, das Projekt zu unterstützen. Das bekannte Unternehmen aus Málaga könnte sich an der Lieferung von Saatgut, der Beratung beim Anbau oder sogar an der Bereitstellung von Werkzeugen beteiligen.

Vergrößern Bürgermeister Daniel Benítez. J.A.

In den ersten Monaten hat der Lavendel bereits erhebliche Vorteile für Alfarnatejo gebracht. «In diesem Sommer gibt es im Dorf viel mehr Bienen und keine Wespen, was für die Bestäubung anderer Kulturen in der Gegend sehr wichtig ist», sagt der Bürgermeister. Er fügt hinzu, dass «ein Nachbar beschlossen hat, Bienenstöcke aufzustellen, aus denen schließlich Lavendelhonig gewonnen werden soll». Es gibt sogar ein Projekt zur Herstellung von Weinen und Likören, die mit dieser Pflanze aromatisiert sind.

Außerdem bildet die Frauenvereinigung Lavanda de Barro in Alfarnatejo seit einiger Zeit in der Herstellung von Produkten aus, die mit dieser aromatischen Pflanze in Verbindung stehen, wie ätherische Öle, Kerzen und handgemachte Seifen. «Wir wollen derivative Produkte herstellen, die im Dorf verkauft werden können und die Besucher als Souvenir mit nach Hause nehmen können», sagt Daniel.

In Alfarnatejo hoffen die Dorfbewohner, dass der Lavendel zu einem Wirtschaftszweig für das Dorf wird. Sie arbeiten sogar daran, einen Großhändler zu finden, der direkt von den Bauern kauft, die ihn anbauen.

Das bekannteste Beispiel für den Erfolg des Lavendels ist die Provence, eine touristische Region im Südosten Frankreichs, wo diese aromatische Pflanze neben den Weinen zu einer echten Attraktion für Besucher geworden ist. Um sich von der Wirkung des Lavendels zu überzeugen, reiste der Bürgermeister von Alfarnatejo persönlich dorthin und machte sich ein Bild vom Potenzial des Lavendels für sein Dorf. Schon jetzt duftet es im Dorf nach Lavendel, aber man hofft, dass die nächste Saison noch besser wird als diese.