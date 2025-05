Mit Messer bewaffneter Mann überfällt zwei Geschäfte in nur 24 Stunden in Vélez-Málaga

Zwei Patrouillen der Nationalpolizei am Montag in der Nähe des ausgeraubten Covirán-Supermarkts.

Angst, Furcht, Empörung und Unbehagen unter den Geschäftsleuten und Bewohnern des historischen Zentrums von Vélez-Málaga. Innerhalb von nur 24 Stunden gab es zwei gewalttätige bewaffnete Raubüberfälle in zwei Geschäften rund um die Plaza de Las Carmelitas, bei denen es dem Dieb, der sein Gesicht mit einer Sturmhaube verbarg, gelang, mehr als zweitausend Euro Bargeld zu erbeuten, nachdem er die Verkäufer bedroht hatte.

Der erste Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag des vergangenen Sonntags in der Filiale der Bäckerei Panadería-Pastelería Ortiz auf der zentralen Plaza de las Carmelitas. Um 15.15 Uhr stürmte der Täter in die Bäckerei, sprang über den Tresen und ging mit einem großen Messer auf zwei Angestellte los, die sich dort befanden.

«Gib mir das Geld, öffne die Kasse, oder ich schlitze dich auf»

«Gib mir das Geld, öffne die Kasse, oder ich schlitze dich auf», sagte der Dieb. Die verängstigte Angestellte kam der Aufforderung nach und öffnete die Kasse, aus der der Dieb etwa 1.000 Euro in bar entnahm. In kaum 50 Sekunden flüchtete der Mann aus dem Geschäft und sprang über den Tresen zurück. Das Geschehen wurde von den Überwachungskameras des Geschäfts aufgezeichnet. Die Bilder liegen bereits der Nationalpolizei vor, die die Ermittlungen übernommen hat.

Etwa 18 Stunden später, am Montag gegen 10.30 Uhr, schrillten die Alarmglocken erneut in der gleichen Gegend. Diesmal im Covirán-Supermarkt in der ebenfalls im Zentrum gelegenen Pasaje Montera. In fast identischer Kleidung - einer grauen Jacke und einer schwarzen Sturmhaube-, mit der gleichen Vorgehensweise und den gleichen Drohungen raubte ein Mann den Laden aus und erbeutete einen ähnlichen Betrag wie beim ersten Überfall. Der Dieb schubste und bedrohte die Kassiererin und mehrere Kunden, die sich zu diesem Zeitpunkt im Supermarkt aufhielten.

Die Nationalpolizei hat eine umfangreiche Such- und Ermittlungsaktion eingeleitet, um den Täter ausfindig zu machen. Gefahndet wird nach einem 35-jährigen, in Vélez-Málaga lebenden Mann, der wegen ähnlicher Taten schon mehrmals polizeilich und strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.

Polizei konnte den Urheber anderer Einbrüche stellen

Am vergangenen Wochenende war in Vélez-Málaga ein weiterer Einbrecher unterwegs. Dieser konnte infragranti bei einem Einbruch in die Schule Nuestra Señora de los Remedios festgenommen werden, nachdem er zuvor in mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Barrio del Pilar eingebrochen war.