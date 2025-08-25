Nerja und Maro werden bald durch einen Radweg verbunden sein

Eugenio Cabezas Nerja Montag, 25. August 2025 Teilen

Nerja und der etwa drei Kilometer entfernte Ortsteil Maro, sollen durch einen Radweg verbunden werden. Der Stadtrat von Nerja hat das Projekt eines Radwegs, das in der vergangenen Legislaturperiode ins Leben gerufen wurde, vorangetrieben.

Der Gemeinderat hat das Projekt für den Bau eines neuen Abschnitts mit einer Länge von ca. 1.200 Metern und einem Basisbudget von 449.248,80 Euro genehmigt. Die Maßnahme ist Teil des Plans für Nachhaltigkeit im Tourismus (PSTD) «Nerja Sostenible», der im Plan für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz enthalten ist und von der Europäischen Union über den NextGeneration-Fonds finanziert wird.

Dieser neue Abschnitt des Radweges schließt sich an die anderen bereits fertiggestellten Abschnitte an, vom Kreisverkehr Burriana bis zur Oasis de Capistrano und der Zufahrt zum Sportkomplex Enrique López Cuenca und ist Teil des Plans für nachhaltige urbane Mobilität der östlichsten Küstenstadt der Provinz sind. Insgesamt belaufen sich die Investitionen bisher auf 948.187 Euro auf einer Streckenlänge von 2,2 Kilometern.

3,2 Kilometer insgesamt

Der Bürgermeister von Nerja, José Alberto Armijo (PP), hat in einer Erklärung betont, dass diese neue Maßnahme, die vierte vom Rathaus geförderte ist, um Nerja und Maro durch einen Radweg zwischen dem Zufahrtskreisel zum Strand von Burriana und dem Kreisverkehr am westlichen Eingang von Maro zu verbinden. Die insgesamt 3,2 km lange Strecke wird die nachhaltige Mobilität fördern und auch zur Stärkung des Aktivtourismus beitragen.

Der Stadtrat für Infrastruktur, Alberto Tomé (PP), erklärte seinerseits, dass die Strecke über die Brücke Barranco de Maro und parallel zur alten Landstraße N-340 bis zum Ortsbeginn von Maro verlaufen wird. Nach der Genehmigung des Projekts wird die Stadtverwaltung die notwendigen Verwaltungsformalitäten fortsetzen, um die Ausschreibungsunterlagen zu genehmigen und die Arbeiten auszuschreiben, mit dem Ziel, mit der Ausführung zu beginnen. Allerdings hat die Regierungsmannschaft der PP, die über eine absolute Mehrheit verfügt, noch keine konkreten Termine für den Beginn der Arbeiten an diesem neuen Abschnitt des Radwegs von Nerja nach Maro genannt.