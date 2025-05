Radweg von Nerja nach Maro kann bis ins Naturschutzgebiet Maro-Cerro Gordo verlängert werden

Eugenio Cabezas Nerja Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Der im vergangenen Jahr eröffnete Radweg zwischen Nerja und Maro kann in Richtung Almuñécar bis zur Grenze zur Provinz Granada verlängert werden. Vor wenigen Tagen hat die spanische Zentralregierung die alten Straßenabschnitte, die unterhalb der N-340 liegen und zu diesem Zweck ausgebaut und miteinander verbunden werden sollen, kostenlos an die Gemeinde Nerja abgetreten. Neben dem neuen Radweg will die Stadt Nerja in diesen Zonen neue Aussichtspunkte einrichten sowie die alte Brücke von Maro renovieren und dort eine Gedenkstätte an die Überlebenden der Massenflucht der Zivilbevölkerung im Spanischen Bürgerkrieg einrichten. Des Weiteren plant die Stadt Nerja, die im Zuge der Abretung jetzt die Kompetenz dazu hat, verstärkt gegen das Parken von Wohnmobilen im Naturschutzgebiet Maro-Cerro Gordo vorzugehen.