Rincón de la Victoria bekommt neue Feuerwache

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria Mittwoch, 9. Juli 2025 Compartir

Rincón de la Victoria bekommt eine neue Feuerwache, die 2027 in Betrieb genommen werden soll. Dies sind die Pläne, die die Provinzverwaltung, der Projektträger, laut dem Vizepräsidenten der Provinzverwaltung und Präsidenten des Feuerwehrkonsortiums, Manuel Marmolejo, im Sinn hat.

Der Grundstein für diese Einrichtung, die auf einem fast sechstausend Quadratmeter großen Grundstück in der Calle Sierra de Ronda in der Urbanisation Parque Victoria errichtet wird und von der Stadtverwaltung abgetreten wurde, wurde im September 2024 gelegt. Wenige Tage später, im Oktober desselben Jahres, geschah das Gleiche mit dem Projekt einer weiteren Feuerwache, der Feuerwache Álora-Pizarra, die sich ebenfalls im Bau befindet und für eine bessere Abdeckung des Gebiets am Eingang des Naturparks Sierra de las Nieves sorgen wird.

Die Umsetzung ist für das nächste Jahr, 2026, geplant, noch vor der in Rincon, wie Marmolejo betonte. Dies geschah bei der Vorstellung einer Kampagne zur Verhinderung von Waldbränden, bei der er auch die Verbesserung der Feuerwache in Algatocín ankündigte.

Kosten belaufen sich auf 4,3 Millionen Euro

Das Projekt verfügt über ein Budget von 4,3 Millionen Euro, das von der Provinzverwaltung bereitgestellt wird, und wird auf einem Grundstück nördlich der A-7 gebaut, der Einflussbereich wird neben Rincón de la Victoria auch Cala del Moral, Torre de Benagalbón, Benagalbón, Moclinejo, Totalán, Macharaviaya, Benajarafe und Chilches sein.

Die Arbeiten wurden an das Unternehmen Prodesur Construcción y Proyectos vergeben. Die neue Anlage wird auf zwei Ebenen errichtet. Auf der unteren Ebene wird die Feuerwache mit dem dazugehörigen Turm untergebracht. Sie wird über einen Wohn- und Speisesaal, einen Fitnessraum und Büros sowie über Schlafräume, Umkleideräume, Toiletten und einen Umkleidebereich für die persönliche Schutzausrüstung verfügen. Im Garagenbereich befinden sich außerdem Lagerräume, ein Zisternenbereich und ein Bereich zum Füllen von umluftunabhängigen Atemschutzgeräten.

Auf der oberen Plattform werden die Verwaltungsbüros und die eigentliche Notrufzentrale mit einem Kontrollraum sowie Büros und Umkleideräumen für das Personal untergebracht. In dieser Zentrale gehen alle Notrufe ein, und von dort aus werden die 14 Feuerwachen des Feuerwehrverbunds der Provinz Málaga, die 700.000 Menschen in 97 Gemeinden versorgen, disponiert und überwacht.

Nach dem Bau der Feuerwache in Rincón wird die Zahl der Mitarbeiter auf 20 erhöht, die materiellen Mittel und die Fahrzeuge werden aufgestockt. Die Feuerwehr von Rincón de la Victoria führt jährlich durchschnittlich 230 Einsätze durch, aber die Feuerwache hat nicht mehr die Kapazität, um die Mindestanzahl an Feuerwehrleuten für die Bevölkerung, die sie bedienen muss, unterzubringen: etwa 60.000 gemeldete Einwohner plus Touristen und Besucher.

.