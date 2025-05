Sechs Tonnen Müll vom Trockendock in La Cala del Moral entfernt

SUR Rincón de la Victoria Montag, 19. Mai 2025 Compartir

Die Rathaus von Rincón de la Victoria führt die Reinigung der städtischen Trockendocks für Fischerboote an den Strände durch, um den Beginn der Sommersaison vorzubereiten. Die Arbeiten haben in La Cala del Moral begonnen, wo rund sechs Tonnen an Abfällen entfernt wurden.

Nachdem verlassene Boote zuvor gekennzeichnet und entsprechende Warnungen erfolgten, werden die Arbeiten seit vergangener Woche ausgeführt: «Auf den Trockendocks wird wie in den vergangenen Jahren eine gründliche Reinigung durchgeführt. Wir haben wieder eine große Menge an Müll entfernt. Allein im Trockendock von La Cala del Moral kamen sechs Tonnen zusammen, darunter Boote, Bretter, ein Kajak...», erklärte der Stadtrat für Strände, Sergio Díaz (PP).

«Wir arbeiten daran, dass unsere Strände das bestmögliche Image haben, insbesondere zu Beginn der Sommersaison. Die Reinigung der Trockendocks dient auch dazu, sicherzustellen, dass die Bootseigner ihre Unterlagen auf dem neuesten Stand haben», sagte der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

Im Zuge der Reinigung, bei der auch schwere Maschinen zum Einsatz kamen, wurden sechs Boote zum städtischen Recyclinghof gebracht.

Die Reinigungsarbeiten werden in den nächsten Wochen auf beiden Stapelplätzen an den Stränden im Zentrum von Rincón de la Victoria und in Torre de Benagalbón fortgesetzt. Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass Boote, die im Trockendock liegen, über ordnungsgemäße Papiere verfügen und die geltenden Vorschriften der Gemeinde einhalten müssen.

Die Strandsaison beginnt am 1. Juni, und dauert bis zum 15. September. «Von diesem Tag an werden alle Stranddienste in Betrieb sein, wie Wasserreinigung, Rettungsschwimmer und Strandreinigung», sagte der Ratsherr.