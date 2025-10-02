Torrox fordert die Regierung auf, «weniger touristischen Gebieten» bei der Aufnahme von Migranten Vorrang einzuräumen

Eugenio Cabezas Torrox Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Die Aufnahme von Migranten im Urban Beach Hotel in Torrox Ortsteil El Morche begann im Oktober 2023 und sorgt seitdem für Beschwerden von Mitgliedern der PP-Regierungsmannschaft im Rathaus. Bürgermeister Óscar Medina hat die Zentralregierung von Pedro Sánchez erneut für diese Entscheidung kritisiert und bemängelt «dass die Regierung ein Migrantenzentrum in einem Vier-Sterne-Hotel eingerichtet hat». Der Ratsherr erklarte zum wiederholten Mal, dass die Regierung sich nicht für eine zweite Autobahnzufahrt zur Gemeinde von der A-7 aus einsetzt, jedoch für die Beibehaltung der Aufnahmeeinrichtung in El Morche, deren Kosten er auf 30 Millionen ab Oktober 2023 bezifferte.

Die letzte ordentliche Plenarsitzung verabschiedete mit der absoluten Mehrheit der PP und gegen die Stimmen von PSOE, IU und Vox einen Antrag der PP, in dem die Zentralregierung aufgefordert wird, «die Politik der Aufnahme von Migranten neu auszurichten, um eine ausgewogene territoriale Verteilung zu gewährleisten und die Konzentration in touristischen Gemeinden wie Torrox zu vermeiden». Der Sprecher von Vox, Fernando Jiménez, begründete seine Gegenstimme damit, dass seine Partei gegen die irreguläre Migration sei. «Diese Menschen müssen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, es muss Ordnung geschaffen werden», sagte er.

In dem Antrag, in dem betont wird, dass die PP «eine solidarische und kontrollierte Einwanderung befürwortet», heißt es, dass «das derzeitige Aufnahmemodell, das auf der Konzentration in Touristenhotels beruht, zu territorialen Ungleichgewichten führt und eine Chance wie etwa «die Verknüpfung der Migrationspolitik mit der Wiederbelebung ländlicher Gebiete» verpasst.

Mit diesem Vorschlag «wird Torrox die erste touristische Gemeinde Spaniens, die sich dafür einsetzt, dass die Aufnahme von Migranten zu einer innovativen, wegweisenden und transformativen nationalen Politik wird», so die Stadträtin und Provinzabgeordnete der PP, Sandra Extremera, in einer Erklärung. So wird die Zentralregierung unter anderem aufgefordert, «ungenutzten Wohnungen, Hotels und Unterkünften in weniger belasteten Gebieten Vorrang einzuräumen und eine gerechtere und ausgewogenere Verteilung zu fördern».

Steuerliche, soziale und arbeitsrechtliche Anreize

Zu den wichtigsten Punkten des Vorschlags gehören auch «steuerliche, soziale und beschäftigungspolitische Anreize für diejenigen, die sich in Gemeinden mit geringerer Bevölkerungsdichte niederlassen», sowie «Pläne für die Sanierung und Wiederverwendung von stillgelegten Immobilien und Hotels». Extremera fügte hinzu, dass «die derzeitigen Entscheidungen der Zentralregierung improvisiert und ungleich sind, was zu einer übermäßigen Belastung der Tourismusgemeinden führt und deren Wirtschaft beeinträchtigt».