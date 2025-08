Vélez-Málaga fordert die Fertigstellung der Auf- und Abfahrten an der A-7 auf Höhe von Caleta de Vélez

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 6. August 2025 Teilen

Über zwanzig Jahre nach der Einweihung des Teilstücks der Autobahn A-7 bei Caleta de Vélez steht die Fertigstellung dieses Abschnitts noch aus. In den letzten zehn Jahren wurden immer wieder Zuweisungen von Mitteln angekündigt, doch die Arbeiten zur Erhöhung der Anzahl der Auf- und Abfahrten dieses wichtigen Straßenknotens von zwei auf vier wurden nicht durchgeführt. Derzeit gibt es nämlich nur eine Ausfahrt aus Richtung Málaga nach Caleta de Vélez und eine Auffahrt von Caleta in Richtung Málaga

Die Zentralregierung vergab im Mai 2023 die Ausarbeitung eines neuen Projekts für die noch ausstehende Abfahrt von der A-7 aus Richtung Nerja und die ebenfalls fehlende Auffahrt von Caleta in Richtung Nerja in Höhe von 4,3 Millionen Euro, doch dieses wurde nie ausgeführt. Aus diesem Grund hat sich der Bürgermeister von Vélez, Jesús Lupiáñez, schriftlich an das Verkehrsministerium gewandt und um Klärung des Stands der Ausarbeitung des Projekts zur Fertigstellung des Anschlusses in Caleta de Vélez gebeten. «Dies ist ein Schlüsselprojekt für die Entwicklung dieses Gebiets zwischen Vélez-Málaga und Caleta de Vélez. Da die administrativen Fristen im Profil des Auftragnehmers veröffentlicht wurden, müsste das Unternehmen die Arbeiten inzwischen abgeschlossen haben», argumentierte der Ratsherr gegenüber Cadena Ser in Axarquía.

Der Sprecher der PSOE in der Opposition und Senator der Region, Víctor González, teilte im Januar mit, dass sich die Unterlagen «in der Überarbeitungsphase des Projekts für die Gestaltung des neuen Autobahnkreuzes befinden».

Bei der Vergabe der Arbeiten wurde eine maximale Ausführungsfrist von 24 Monaten angekündigt, die Mitte 2025 abläuft. Die geschätzten Kosten für das Projekt zur Fertigstellung des Teilstücks belaufen sich auf 4,3 Millionen Euro.