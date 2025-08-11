Vélez-Málaga stellt 1,2 Millionen für Verbesserungen von Urbanisationen in Benajarafe bereit

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 11. August 2025 Teilen

Nach jahrelangen Beschwerden von Anwohnern wird das Regierungsteam aus PP und GIPMTM im Rathaus von Vélez-Málaga mehr als 1,2 Millionen Euro für verschiedene Verbesserungen in mehreren Urbanisationen von Benajarafe bereitstellen. Das Rathaus wird Arbeiten hinsichtlich der Beleuchtung, Abwasserentsorgung und Asphaltierung in Las Biznagas, La Esperanza, Paraíso del Sol, Condemar und Avenida Andalucía durchführen.

Bürgermeister Jesús Lupiáñez hielt in Begleitung des Stadtrats für Infrastruktur, Jesús María Claros, ein Treffen mit den Bewohnern der Urbanisation La Sirena ab, um sie über den Beginn der Arbeiten zur Modernisierung der Elektroinstallation zu informieren, die von dem Unternehmen Endesa bereits in dem Gebiet ausgeführt werden. Eine vorrangige Maßnahme für die Anwohner, die bei verschiedenen Treffen eine dringende Lösung für die ständigen Stromausfälle forderten, unter denen sie litten. Bei dem Treffen herrschte eine «sehr positive» Atmosphäre, und die Einwohner dankten dem Rathaus für die Präsenz und die konkreten Antworten auf ihre Probleme.

Durchzuführende Maßnahmen

Darüber hinaus nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit, um anzukündigen, dass «in den kommenden Wochen» neue «sehr wichtige» Aktionen für dieses und andere Gebiete in Benajarafe, wie Las Biznagas, La Esperanza, Paraíso del Sol, Condemar oder Avenida Andalucía, angekündigt werden.

Bei seinem Besuch teilte der Ratsherr mit, dass in den nächsten Tagen «die Ausschreibung für die in der Urbanisation Las Biznagas durchzuführenden Arbeiten mit einem Erstbudget von etwas mehr als einer Million Euro veröffentlicht wird». Es handelt sich um ein sehr ehrgeiziges und notwendiges Projekt, das Gehwege, Asphaltierung, Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Reinigung, Beschilderung, Schächte, Geländer, Grünflächen und sogar eine neue Umspannstation umfasst, «was für diesen Bereich von Benajarafe eine vollständige Umgestaltung bedeutet».

All diese laufenden und geplanten Maßnahmen in anderen Bereichen dieses Ortsteils vervollständigen die kürzlich getätigten Investitionen von über 200.000 Euro in Straßen wie Sirius, Aldebarán und Miosota, wo der Straßenbelag verstärkt, die Abwassernetze erneuert und mit den Anwohnern bei der Sanierung des Gebiets Los Girasoles zusammengearbeitet wurde, um «moderne, funktionelle und sichere Infrastrukturen zu gewährleisten».

Darüber hinaus wird derzeit die alte N-340 durch Benajarafe renoviert. Dabei werden die Verkehrsschilder erneuert und verschiedene Straßenmarkierungen angebracht. Dies trägt zur Verbesserung der Sicherheit auf einer der Hauptstraßen im westlichen Küstengebiet von Vélez-Málaga bei.