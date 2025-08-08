Ort von Mythen und Legenden: die Burg Zalia in Alcaucín im Hinterland der Provinz Málaga

Javier Almellones Alcaucín Freitag, 8. August 2025 Teilen

Sie ist nicht die einzige vergessene Burg in der Provinz Málaga. Es gibt noch viele andere, die im Laufe der Zeit verfallen sind. Doch selbst diese Vernachlässigung kann die Geschichte der Burg Zalia nicht schmälern. Ebenso wenig wie die vielen Legenden, die sich um sie ranken, und von denen viele zweifellos durch ihre Lage auf einem steilen Hügel inspiriert wurden, von dem aus man einen großen Teil der Axarquía überblicken kann.

Die Überreste der alten Festung befinden sich in der Gemeinde Alcaucín, gegenüber dem Ortszentrum, das am Westhang der Sierra Tejeda liegt. Was heute von der Burg übrig ist, wurde möglicherweise auf phönizischen Fundamenten errichtet. Heute ist sie als Burg Zalia (oder Salia) bekannt. In einigen Schriften wird die Frage aufgeworfen, ob diese Anlage zur antiken Odyscia gehörte, einer der Enklaven, in denen sich die fiktiven Abenteuer des Odysseus, einer der wichtigsten mythologischen Figuren des klassischen Griechenlands, zutrugen.

Eine der bekanntesten Legenden, die sich um diese Burg ranken, bezieht sich auf den Zorn eines Bischofs von Málaga namens Salia Patricio, der nach der Eroberung durch die Katholischen Könige dorthin gereist sein soll, um die Bevölkerung zum Christentum zu bekehren. Als ihm dies nicht gelang, bestrafte er der mündlichen Überlieferung zufolge die Bewohner mit göttlicher Macht. Er bewirkte, dass sich der Boden öffnete und Schlangen hervorkamen, die alle Bewohner in die Flucht schlugen und das Dorf entvölkerten.

Ein anderer volkstümlicher Mythos besagt, dass die Burg ihren Namen der für ihre Schönheit bekannten Königin Zalia verdankt, die in Vollmondnächten in einen nahe gelegenen Fluss hinabstieg, um zu baden. Bei einer dieser Gelegenheiten ging ein junger Nasride hinunter, um sie zu beobachten. Er wurde von einer Wache erwischt und wegen dieses Unterfangens bis ans Ende seiner Tage ins Gefängnis gebracht.

Es wird auch erzählt, dass in der Nähe des Schlosses ein Teich war, in den ein mit Goldmünzen beladener Esel fiel. Der Esel verschwand mit all seinen Gütern, und niemand war in der Lage, ihn und seine Ladung zu retten. Es wird also angedeutet, dass unter der Burg ein wertvoller Schatz verborgen ist.

Der Realität entspricht, dass die Burg in der Epoche des maurisch beherrschten Spaniens mit ihrem doppelten Mauerring erbaut wurde, der heute aufgrund des Verfalls der Mauern kaum noch zu erkennen ist. Dennoch kann man aus der Ferne oder sogar innerhalb der Festung einen Teil dieser Strukturen sehen oder erahnen. Die Festung hatte eine strategisch wichtige Lage, da sie an der alten Nasridenstraße lag, die die Axarquía mit Granada verband.

Die Burg Zalia, die bis 1410 von Vélez abhing, erlangte eine größere Bedeutung nach dem Fall von Antequera, der zu einer umfassenden Neuordnung dieses östlichen Teils der heutigen Provinz Málaga führte. Zalia wurde zum Bezugspunkt für einen Bezirk, der aus Orten wie Canillas de Aceituno, Árchez und Corumbela bestand. So blieb es bis zur Einnahme der Festung durch die Katholischen Könige im Jahr 1485.

Nach dem maurischen Aufstand von 1569 wurde die Festung zu einem Gefängnis, in dem diejenigen, die an den Aufständen gegen die Christen teilnahmen, eingesperrt wurden. Es stand unter dem Kommando von Antonio de Luna, den der Herzog von Sessa in diese Gegend schickte.

Heute sind nur noch zwei Türme und einige Mauerreste erhalten, doch kann man die großen Ausmaße erkennen, die diese Festung, die gegenüber von Alcaucín liegt, einst hatte.

Abgesehen von ihrer Geschichte und ihren Legenden ist diese Festung auch wegen ihrer hervorragenden Aussicht auf einen großen Teil der Axarquía-Region einen Besuch wert. Einerseits kann man das blaue Mittelmeer sehen, das die Küste der Axarquía umspült. Andererseits erblickt man die herausragendsten Merkmale der Region, wie den Stausee La Viñuela und den Berg La Maroma. Die Aussicht umfasst auch den Blick auf verschiedene Dörfer wie Los Romanes, Periana und Comares.

Die Burg ist dank des daneben liegenden gleichnamigen Touristenkomplexes leicht zugänglich. Von dort führt ein Weg zu den Überresten der Strukturen, die seit Jahrhunderten in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie als Kulturgut eingestuft sind.