Benalmádena schafft mehr als 40 neue Parkplätze

Tony Bryant Benalmádena Mittwoch, 9. Juli 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei eine Reihe von Änderungen an drei Straßen in der Nähe von Playa Arroyo de la Miel vorgenommen, um die Anzahl der Parkplätze zu erhöhen. Betroffen sind die Straßen Calles Transversal und Le Corbusier sowie Pasaje del Águila, wo mehr als 40 neue Parkplätze geschaffen wurden, was sowohl für die Anwohner als auch für die Urlauber, die die Stadt besuchen, eine «erhebliche Erleichterung» darstellt.

Mobilitätsstadtrat Raúl Campos erklärte, dass diese Initiative «den Anregungen und Bedürfnissen der Anwohner entspricht, die wir in unseren Mobilitätsfahrplan aufgenommen haben».

«Der Stadtrat arbeitet weiter daran, die Stadt zu verbessern und das Leben für Einheimische und Besucher zu erleichtern. Die jüngsten Arbeiten zeigen, dass wir auf ihre Wünsche hören und in der Lage sind, ihre Vorschläge in die Tat umzusetzen», sagte er.